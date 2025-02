La Coldiretti ha presentato alla Fieragricola Tech a Verona le tecnologie per l’agricoltura del futuro. La stima: dalla digitalizzazione dei campi cinquemila nuovi posti di lavoro

Dal drone concimatore alla piattaforma che avvisa delle gelate via smartphone, fino alle fototrappole per gli insetti dannosi: sono alcune delle innovazioni per aiutare gli agricoltori italiani a difendere le campagne dagli effetti del clima e i propri bilanci dagli aumenti dei costi di produzione, presentate dalla Coldiretti alla Fieragricola Tech a Verona. In particolare, un sostegno efficace alla digitalizzazione viene dalle piattaforme, come Demetra, sviluppata sul portale del socio Coldiretti, che consente la gestione on line dell’azienda agricola a distanza, anche dallo smartphone. Non solo. Demetra prevede degli appositi alert per avvisare gli agricoltori sui rischi legati a temperature e stato delle riserve idriche.



La stazione Meteosense 4.0

Un altro esempio – presentato insieme ai Consorzi Agrari d’Italia – è l’utilizzo dei droni Agras per la distribuzione aerea mirata di fertilizzanti e fitosanitari, riducendo i consumi e migliorando la produzione grazie alle soluzioni agricole digitali basate sui dati. La stazione meteo Meteosense 4.0 è una tecnologia 100% italiana: la stazione acquisisce i dati di pioggia e umidità del suolo ogni 15 minuti e li trasmette automaticamente alla piattaforma informatica aziendale. Ma ci sono anche le fototrappole Trapview capaci di prevedere l’andamento degli attacchi dei parassiti e di simulare diversi scenari di misure di protezione delle piante.



Consulenti per le rinnovabili e dronista

Un cambiamento che avrà un impatto potenzialmente significativo anche dal punto di vista occupazionale. Secondo una stima della Coldiretti, nei prossimi anni saranno necessarie almeno 5mila nuove posizioni lavorative (dal data analyst agricolo, al dronista, fino al consulente per le energie rinnovabili) per accompagnare la digitalizzazione del settore agricolo. Senza dimenticare che la transizione verso la sostenibilità è favorita dal consulente per la sostenibilità agricola, che aiuta le imprese a ridurre l’impatto ambientale e a migliorare la gestione delle risorse naturali.



Ma servono 6 miliardi di euro

Ma per una vera svolta digitale dell’agricoltura 4.0 occorre incrementare i fondi. Gli agricoltori chiedono di raddoppiare gli investimenti sull’innovazione e la digitalizzazione delle campagne, portandoli a 6 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, per aiutare le imprese a contenere i costi di produzione e contrastare i cambiamenti climatici. Secondo l’analisi della Coldiretti sugli ultimi dati Smart Agrifood, si registra una crescita del 19% nel fatturato delle tecnologie 4.0 e 5.0 per l’agricoltura in un solo anno, con oltre 2,5 miliardi di euro di investimenti. Attualmente, le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9% del totale.