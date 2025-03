I cinesi di Byd annunciano il sistema che rende il pieno per le auto elettriche veloce quasi quanto quello tradizionale. E fanno boom in borsa. Ecco come funziona la tecnologia e tutti i commenti degli “smanettoni”.

Caricare l’auto elettrica in cinque minuti. È l’obiettivo raggiunto da Byd, la super factory cinese che, come ha annunciato in una recente conferenza il presidente Wang Chuanfu, vuole rendere il tempo di ricarica dei veicoli elettrici “breve quanto quello delle macchine a combustione”.

In termini di prodotto e di sviluppo la corsa tra le aziende di auto cinesi non rallenta. Lo conferma proprio la novità introdotta la scorsa settimana da Byd: la ricarica super veloce con una potenza di picco da 1.000 kW (1 Megawatt) che consentirà di ottenere 20 chilometri di autonomia con soli 10 secondi di corrente, arrivando a un pieno per circa 400 chilometri in 5 minuti. Denominata Super e-Platform, la piattaforma di ricarica ultraveloce, di fatto, apre a una competizione alla pari con i veicoli a benzina. Per raffrontarla con quanto disponibile sul mercato, basti dire che i Supercharger V4 di Tesla raggiungono una potenza massima di 500 kW, mentre la tecnologia di Byd offre prestazioni quasi doppie, segnando un nuovo punto di riferimento.



Quattromila stazioni

Per supportare l’innovazione, l’azienda ha annunciato l’intenzione di installare oltre quattromila stazioni di ricarica in tutta la Cina nei prossimi mesi. Una mossa che mira a soddisfare la crescente domanda di veicoli elettrici: in Cina, quasi la metà del parco veicoli circolante (46%) è ormai “con la spina”.

Anche secondo Song Yang, seguitissimo youtuber italo-giapponese specializzato in tecnologia, la ricarica elettrica sarà presto competitiva con la benzina, anche perché - ricorda l’esperto - a differenza che in Europa, il carburante tradizionale in Cina costa più dell’elettricità.



Più 6% in borsa

Mentre si studiano meglio i dettagli tecnologici di questo nuovo sistema di batterie e colonnine, a fare i conti economici sono le borse: subito dopo l’annuncio il titolo di Byd ha guadagnato il 6% sui mercati asiatici. A conferma che la politica del lancio ha spesso positive ricadute anche sul piano finanziario.



Compatibile con due soli veicoli (per ora)

Sulle piattaforme social, i commenti degli appassionati ricordano che già

altre case vendono ricariche velocissime, ma per quelle più rapide servono auto con architetture che accettino nuovi livelli di tensioni e amperaggi. I primi modelli a beneficiare della tecnologia Super e-Platform saranno la berlina Han L e il suv Tang L, attualmente disponibili sul mercato cinese, entrambi firmati dalla stessa Byd.



Qui il video del lancio della Super e-Platform: https://www.youtube.com/watch?v=Od4v...