Quando fa freddo, la batteria non si guasta, ma semplicemente non è in grado di caricarsi così rapidamente o produrre la stessa autonomia

Con temperature esterne molto basse, le auto elettriche possono perdere fino al 35% della loro autonomia, cosa che crea molti problemi quando il veicolo viene utilizzato su itinerari extra-urbani. Lo ricorda il sito Usa Recurrent (https://www.recurrentauto.com/), che tiene sotto osservazione i consumi elettrici e il funzionamento delle batterie di 7.000 veicoli elettrici.



I fattori

Sono molti i fattori coinvolti in questa criticità e - si legge nel rapporto - ogni veicolo ha riposte diverse, ma sempre con meno chilometri di autonomia in inverno rispetto alle stagioni più calde. Quando fa freddo, la batteria non si guasta, ma non è più in grado di caricarsi altrettanto rapidamente o produrre la stessa autonomia, per una serie di motivi chimico-fisici e meccanici. Le reazioni chimiche e fisiche nella batteria si verificano infatti più lentamente alle basse temperature e ciò riduce la potenza dei veicoli elettrici.

"Le basse temperature inibiscono le reazioni chimiche e agiscono come resistenze che rallentano i processi fisici - spiega Recurrent, precisando che - mentre i veicoli elettrici devono produrre in proprio il calore, le auto con motore Ice utilizzano il calore in eccesso creato dal processo di combustione interna". Affinché un veicolo elettrico possa riscaldare l'interno di un'auto, deve esserci una fonte di alimentazione, che assorbe però energia dalla batteria, con conseguente riduzione dell'autonomia.



Lo studio

Il nuovo studio di Recurrent ha incluso tutti i modelli Tesla, la Nissan Leaf, la Ford Mustang Mach-E e la Volkwagen ID.4. Sulla base dei rilevamenti, ha permesso di elaborare un grafico che mostra la perdita di autonomia di 14 veicoli elettrici popolari.