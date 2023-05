Il primo investimento azionario nella società di biocarburanti consentirà a Wizz Air di fornire carburante sostenibile per l'aviazione (SAF) alle sue operazioni nel Regno Unito a partire dal 2028

Wizz Air, la compagnia aerea a più rapida crescita in Europa e più sostenibile al mondo dal punto di vista ambientale, annuncia oggi un investimento di 5 milioni di sterline in un'azienda produttrice di biocarburanti, Firefly. Si tratta del primo investimento azionario di Wizz Air nella ricerca e nello sviluppo di carburante sostenibile per l'aviazione (SAF). La partnership con Firefly consentirà alla compagnia aerea di fornire SAF alle sue operazioni nel Regno Unito a partire dal 2028, fino a 525.000 tonnellate in 15 anni. L'accordo ha il potenziale di far risparmiare l’emissione di 1,5 milioni di tonnellate di CO2-eq.

Cosa fa Firefly

Firefly è specializzata in un processo che converte i fanghi di depurazione, un prodotto di scarto di basso valore disponibile in grandi quantità, in SAF. Ogni anno nel Regno Unito si producono oltre 57 milioni di tonnellate di fanghi di depurazione, con un potenziale di 250.000 tonnellate di SAF. Il SAF di Firefly, che sarà certificato in modo indipendente rispetto al principale standard di sostenibilità RSB, dovrebbe garantire una riduzione del 90% delle emissioni di gas serra rispetto al combustibile fossile per jet, in base al ciclo di vita. Firefly intende rendere operativo il suo primo impianto commerciale entro i prossimi 5 anni.

L’intesa

L'accordo con Firefly e l'investimento nella nuova tecnologia SAF rappresentano l'ultima pietra miliare della più ampia strategia di sostenibilità di Wizz Air, che comprende l'ambizioso piano di rinnovamento della flotta e le già efficienti operazioni low-cost con aeromobili di ultima tecnologia e alta densità di posti e fattori di carico. Questo rafforzerà ulteriormente la posizione di Wizz Air come leader del settore in termini di sostenibilità e spingerà il suo impegno a ridurre le emissioni di carbonio per passeggero/km del 25% entro il 2030. Nel 2022, Wizz Air ha raggiunto la sua più bassa intensità di emissioni di carbonio annuale, pari a 55,2 grammi per passeggero/km, che rappresenta una riduzione del 15% rispetto all'anno precedente. Per raggiungere questo obiettivo, la compagnia aerea ha investito molto nella sua flotta, aggiungendo nuovi aeromobili e sostituendo quelli più vecchi con l'Airbus A321neo. L'aeromobile Airbus A321neo incorpora la tecnologia più recente, offrendo notevoli vantaggi ambientali e può attualmente volare con una miscela SAF fino al 50%. La quota dei nuovi aeromobili della famiglia Airbus A320 con tecnologia "neo" ha già superato il 50% della flotta di Wizz Air. Oltre all'ambizioso programma di rinnovo della flotta, Wizz Air è costantemente impegnata in iniziative di efficientamento del carburante e nel miglioramento dell'analisi dei dati.