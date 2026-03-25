Il Consiglio appoggia il passaggio delle bioinnovazioni dal laboratorio alla produzione. Alghe, tessili, agricoltura: ecco i prodotti più caldi e la nuova strategia per unire competitività e sostenibilità entro il 2040.

Una bioeconomia competitiva e sostenibile entro il 2040, anche attraverso l’uso di biosoluzioni e soluzioni circolari in tutti i settori pertinenti, in quanto alternative prive di combustibili fossili. Il Consiglio europeo ha approvato le conclusioni sulla nuova strategia Ue per la bioeconomia con le quali si impegna a sostenere innovazione e investimenti nel settore. La bioeconomia – ricorda una nota di Bruxelles – utilizza risorse biologiche rinnovabili come piante, animali e microrganismi per produrre alimenti, energia e beni industriali.

Il Consiglio appoggia in particolare l’aumento dell’innovazione e di misure a sostegno degli investimenti in biosoluzioni sostenibili, tra cui approvazioni più rapide e norme semplificate, nonché azioni globali di primo piano in materia di bioeconomia. Creare una domanda di materiali e tecnologie sostenibili a base biologica è essenziale per sbloccare gli investimenti privati. In questo contesto, il Consiglio sottolinea la necessità di individuare e rafforzare i settori ad alto potenziale (mercati guida). Tali mercati guida non dovrebbero essere limitati a quelli elencati nella strategia per la bioeconomia (ad esempio plastiche, sostanze chimiche, prodotti da costruzione e concimi a base biologica), ma potrebbero essere estesi ad altri settori, tra cui le calzature e i prodotti tessili, la carta o la bioeconomia blu (alghe e spugne).



La bioeconomia in numeri

Vista la sua forza lavoro pari a 17,1 milioni di persone, la bioeconomia sostiene quasi un posto di lavoro su dodici in tutta l’Ue. Nel 2023 il valore totale della bioeconomia europea è stato stimato a 2700 miliardi di euro ed essa è considerata il settore che cresce più rapidamente nell’Unione, salvaguardando l’ambiente e sostenendo la circolarità.

La strategia aggiornata della Ue è stata adottata dalla Commissione il 27 novembre 2025 in risposta alle conclusioni in materia adottate dal Consiglio nel 2023 e nel 2024 e all’agenda strategica del Consiglio europeo per il periodo 2024-2029.



Il commento

“La trasformazione guidata dalla bioeconomia è già tangibile in tutta Europa, da prodotti a base biologica di uso quotidiano come il burrocacao alla cera d’api e i prodotti tessili in lino, fino a materiali all’avanguardia come le parti di automobili ricavate dagli scarti di alberi di ulivo. Lo diciamo forte e chiaro: la competitività, la sostenibilità e l’innovazione locale devono essere al centro del percorso dell’Ue verso una bioeconomia resiliente entro il 2040 e l’autonomia strategica dell’Europa”, commenta Maria Panayiotou, ministra dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e dell’ambiente della Repubblica di Cipro.



Qui la strategia Ue per la bioeconomia: https://data.consilium.europa.eu/doc...