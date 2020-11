L'italiana AB e l’olandese Stirling Cryogenics annunciano una nuova collaborazione per la creazione di impianti criogenici per biometano

La AB di Orzinuovi (Bs) e l’olandese Stirling Cryogenics di Eindhoven hanno annunciato la sigla di un accordo di collaborazione per la progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di impianti per la produzione di biometano liquido con criogeneratori basati su tecnologia Stirling, che possono produrre o (ri)-liquefare il biogas.

Dall’accordo nasce CH4LNG, il liquefattore progettato come unità singola, adatto alla liquefazione del biometano per impianti di biogas di piccole e medie dimensioni e allestito con criogeneratori costruiti da Stirling Cryogenics per sistemi bioLNG fino a 12 tpd (tonnellate/giorno). Combinato con BIOCH4NGE®, soluzione per l'upgrading del biogas in biometano, CH4LNG consente di trasformare il biogas in bioLNG (gas naturale liquefatto bio) carbon neutral, dando il suo contributo allo sforzo di transizione energetica e decarbonizzazione in linea con le politiche europee.

Questi impianti serviranno a venire incontro alla richiesta di biometano, in forte crescita sia sul mercato nazionale che a livello internazionale. Il biometano è una fonte di energia rinnovabile che contiene almeno il 97% di metano, deriva da biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse e può essere immesso nella rete del gas naturale oppure trasportato come gas compresso o liquido (LNG) ed utilizzato prevalentemente per autotrasporto.