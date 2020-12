La polvere di AgroMateriae da utilizzare come bioplastica vince il riconoscimento istituito nel 2003 dall’Associazione nazionale degli Incubatori Universitari - PNICube

AgroMateriae ha vinto il Premio Nazionale Innovazione (PNI), giunto alla 18esima edizione, e il Premio IREN Cleantech & Energy, grazie alla trasformazione in scala bio-industriale degli scarti agroindustriali in nuove materie prime green al servizio dell’industria plastica. Gigantesco il mercato stimato: solo per i prodotti usa e getta la startup ipotizza 13 miliardi di euro, mentre packaging, agriculture e beni di consumo arriverebbero a 40-50 miliardi. Il primo prodotto di lancio è il WinePLastics filler (WPL), una polvere tecnologica ottenuta dagli scarti del vino che può essere miscelata fino al 60% a tutte le plastiche e bioplastiche esistenti. Il WPL aumenta le proprietà meccaniche del materiale, abbassa i costi di produzione fino al 48% e rende il materiale altamente eco-friendly.

“La vittoria di questo Premio è per noi fondamentale – ha commentato il CEO Alessandro Nanni –. Consentirà di aumentare il nostro impegno in R&D per estendere il know-how di trasformazione industriale anche ad altri scarti naturali per risolvere i problemi di gestione dei rifiuti di nuovi settori del comparto agricolo”.



Il premio

Al PNI – la più grande e capillare business plan competition italiana, ospitata quest’anno dall’Università di Bologna e Almacube, incubatore di Ateneo e di Confindustria Emilia Area Centro – concorrono i più innovativi progetti d’impresa hi-tech vincitori delle 14 Start Cup regionali, al quale hanno preso parte nel 2020 oltre 900 idee d’impresa da tutta Italia. I vincitori sono stati selezionati tra le 16 superfinaliste (www.pnicube.it/le16superfinaliste) da una Giuria composta da esponenti del mondo dell'impresa, della ricerca universitaria e del venture capital (www.pnicube.it/giuria), sulla base di criteri come valore del contenuto tecnologico o di conoscenza, realizzabilità tecnica e potenzialità di sviluppo, adeguatezza delle competenze del team, attrattività per il mercato. 1,5 milioni di euro il montepremi complessivamente erogato lungo tutto il percorso che dalle competition regionali porta alla sfida finale: circa 500.000 euro in denaro e 1 milione in servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di PNICube e dal vasto ecosistema di supporto all’innovazione imprenditoriale che PNICube ha saputo costruire negli anni. “Un’edizione, quella 2020, che ci ricorda l’importanza e il ruolo della ricerca e quanto possa essere decisivo il suo contributo nel dare risposta ai grandi temi del nostro tempo – commenta Alessandro Grandi, presidente di PNICube – . La premiazione di una startup che si occupa di trasformare gli scarti agroindustriali in nuove materie prime green, al servizio dell’industria plastica, dimostra come l’innovazione proveniente da università ed enti pubblici di ricerca italiani sia al servizio di uno sviluppo sostenibile del nostro pianeta.”



Gli altri vincitori

Premio INDUSTRIAL (produzione industriale innovativa): Eye4nir (Start Cup Lombardia) – dal visibile all’infrarosso con un’unica fotocamera inserita nel tuo smartphone. Ha ideato una fotocamera iperspettrale a infrarossi per smartphone che consente di vedere ciò che sfugge all’occhio umano, consentendo di acquisire immagini in condizioni di scarsa visibilità. L’infrarosso a onda corta SWIR (Short-wavelength infrared) è una regione dello spettro elettromagnetico di interesse per molte applicazioni: la luce SWIR riflessa da un oggetto trasporta informazioni sulla sua composizione, con applicazioni in ambito sanitario, automotive, controllo qualità, visione artificiale e riciclaggio dei rifiuti. “Oggi l’imaging SWIR è una tecnologia poco sfruttata a causa dell’elevato costo dei sensori” dice Andrea Ballabio, co-founder di EYE4NIR. “Puntiamo a sviluppare un sensore SWIR economico su materiali compatibili con processi di produzione standard che consentano di ridurre drasticamente i costi di produzione e renderlo accessibile sul mercato.”

Premio ICT (tecnologie dell’informazione e dei nuovi media):

SAMS Technology (Start Cup Lombardia) – Marcatura innovativa del packaging per l’anticontraffazione e la tracciabilità, in particolare per l’industria farmaceutica e alimentare. Nato nel 2017 all’interno dell’Istituto Italiano di Tecnologia e del Politecnico di Milano, SAMS Technology sviluppa processi e dispositivi industriali per una marcatura innovativa del packaging primario, lavorando i materiali direttamente al loro interno senza danneggiarne la superficie, dando un’identità univoca ed immutabile ad ogni singolo prodotto per tutto il ciclo vita. Realizziamo marcature standard per la tracciabilità e non-convenzionali per l’anticontraffazione, e creiamo un Digital Twin di ogni prodotto tramite Blockchain, trasformando oggetti per loro natura passivi in qualcosa di integrato elettronicamente in tutti gli steps della filiera. “La nostra tecnologia consente di cambiare davvero paradigma – dice il CEO e CTO Matteo Butti – passando dal controllo del lotto a quello, più affidabile, del singolo prodotto”.



Premio LIFE SCIENCES (miglioramento della salute delle persone):

U-Care Medical (Start Cup Piemonte e Valle D’Aosta) – Diagnosi precoce dell’insufficienza renale acuta in pazienti ospedalizzati, con riduzione dei costi per il sistema sanitario e maggiore probabilità di salvare vite umane. L’insufficienza renale acuta consiste in una rapida e silenziosa diminuzione della funzionalità, di cui soffre circa il 40% dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. La startup sta sviluppando un innovativo dispositivo medico in grado di prevederne l’insorgenza. “Si tratta di una combinazione di sensori e algoritmi AI – dice il CEO Andrea Ancona - . Un hardware non invasivo per il monitoraggio della diuresi del paziente, dotato di un algoritmo di intelligenza artificiale, di proprietà U-Care, che ne analizza il trend, consentendo al medico di prevedere episodi di insufficienza renale fino a 12 ore prima che accadano”.