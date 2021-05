Verrà realizzato un anello di asfalto di 1.050 metri alimentato con una potenza elettrica di 1MW, situato in un’area privata dell'autostrada A35 in prossimità dell'uscita Chiari Ovest

Dimostrare l’efficacia e l’efficienza delle tecnologie relative all’alimentazione di veicoli elettrici mediante carica induttiva dinamica senza contatto. È la futuribile idea che riunisce l'Autostrada A35 Brebemi-Aleatica, sede della ricerca, ABB, Electreon, FIAMM Energy Technology, IVECO, IVECO Bus, Mapei, Pizzarotti, Politecnico di Milano, Prysmian, Stellantis, TIM, Università Roma Tre e Università di Parma, che hanno annunciato l’avvio di una collaborazione finalizzata a creare le condizioni per lo sviluppo di un innovativo sistema di mobilità delle persone e delle merci a zero emissioni lungo corridoi di trasporto autostradali.



L’anello da un chilometro

Il progetto prevede, in particolare, la costruzione di un anello di asfalto di 1.050 metri alimentato con una potenza elettrica di 1MW, denominato "Arena del Futuro", situato in un’area privata dell'autostrada A35 in prossimità dell'uscita Chiari Ovest; l’applicazione della tecnologia “Dynamic Wireless Power Transfer” a diverse gamme di veicoli elettrici in ambiente statico e dinamico la connettività avanzata mediante tecnologie 5G e IoT (Internet of Things) per garantire la massima sicurezza stradale e ottimizzare la produttività dei veicoli commerciali l’ottimizzazione della pavimentazione stradale al fine di renderla più durevole e non alterare l'efficienza della carica induttiva.



Aziende, atenei e istituzioni insieme

L’unicità di questo rivoluzionario progetto è quella di riunire, per la prima volta al mondo, un pool di importanti realtà industriali internazionali affiancate da prestigiose Università e Istituzioni, con lo scopo di analizzare tutti i dati che emergeranno durante i prossimi mesi di lavoro e di studio relativi a questa avveniristica tecnologia.