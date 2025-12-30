Prysmian e Versalis insieme per dare nuova vita ai rifiuti dei cavi. Tramite la tecnologia Hoop, il 60% degli scarti di xlpe sarà convertito in un materiale riutilizzabile. La lavorazione si farà a Mantova.

Una partnership per dare nuova vita ai rifiuti plastici provenienti dai cavi, attraverso un innovativo processo di riciclo chimico e allo sviluppo di una filiera dedicata. L’hanno siglata Prysmian, azienda italiana specializzata nella produzione di cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni, e Versalis, società chimica del gruppo Eni.

In seguito all’accordo, Prysmian raccoglierà i rifiuti plastici derivanti dalle produzioni, oltre che dai cavi dismessi dai principali clienti, mentre Versalis li trasformerà nel suo impianto a Mantova convertendoli prima in olio di pirolisi e poi in materia prima per la produzione di nuovi polimeri plastici, tramite la tecnologia Hoop. Questi polimeri, informa una nota, saranno utilizzati da Prysmian per realizzare nuovi cavi ad alte prestazioni.

I cavi per l’energia potranno essere isolati utilizzando polietilene reticolato (xlpe) e altri strati polimerici, materiali difficili da riciclare meccanicamente.

Tramite la tecnologia Hoop di Versalis, Prysmian prevede che circa il 60% degli scarti di xlpe potrà essere convertito in un materiale riutilizzabile per la produzione di nuovi cavi. E per la prima volta nell’industria dei cavi, un cavo reticolato, con tutti gli strati polimerici, potrà essere riciclato chimicamente su larga scala, contribuendo così alla creazione di un ciclo virtuoso circolare.



I commenti

Srinivas Siripurapu, chief sustainability, innovation and r&d officer di Prysmian, ha commentato: “Grazie a questo accordo, diamo nuova vita agli scarti e il primo progetto pilota verrà avviato in Italia nella seconda metà del 2026. Questo passo avanti è un altro forte segnale del nostro costante impegno nel trovare nuove soluzioni sostenibili per i nostri clienti e per il Pianeta”.

“La collaborazione con Prysmian dimostra come la nostra ricerca e le nostre tecnologie avanzate possano fornire soluzioni concrete per la gestione del fine vita dei prodotti complessi. Grazie a questo progetto congiunto, contribuiamo a rendere più circolare il settore industriale”, ha aggiunto Fabio Assandri, head of r&d, licensing & projects development di Versalis.

Nella foto, la firma dell'accordo.

