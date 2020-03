Succederà a Giulio Rentocchini alla guida del Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

Alberto Canni Ferrari (nella foto) , Procuratore Speciale del Consorzio ERP Italia, è stato eletto nuovo Presidente del CDCNPA dall’Assemblea tenutasi ieri in videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni del DPCM contenente misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi della COVID-19.

Canni Ferrari succede a Giulio Rentocchini, che termina il suo mandato dopo 9 anni, cioè sin dalla costituzione del Centro.

Nelle sue prime parole da Presidente, Alberto Canni Ferrari ha voluto ribadire che il CDCNPA proseguirà il lavoro avviato con successo dal management uscente, ringraziando la precedente presidenza, con il plauso di tutta l’Assemblea, per i risultati ottenuti finora nella raccolta e nel riciclo delle pile e degli accumulatori esausti in Italia e per l’impegno nel raggiungimento degli obiettivi sempre più ambiziosi richiesti dall’Unione Europea per la gestione di questa particolare tipologia di rifiuto. In sinergia con il Presidente lavoreranno gli amministratori chiamati a comporre il Comitato Esecutivo, in particolare: Maurizio Maggi, Direttore Operativo del Consorzio Remedia; Ilario Carzaniga, OE Key Account Director Exide Technologies; Giancarlo Dezio, Direttore Generale Consorzio Ecolight; Michele Zilla, Direttore Generale COBAT RIPA.

Il CDCNPA è attualmente costituito da 16 consorziati, di cui 14 sistemi collettivi e 2 individuali. Nel 2019 la raccolta di pile e accumulatori portatili è cresciuta rispetto all’anno precedente: sono stati avviati a recupero, infatti, circa 11 milioni di kg di rifiuti di pile e accumulatori portatili (ormai prossimo agli obiettivi imposti dall’UE). Sempre nel 2019, inoltre, i consorzi aderenti al CDCNPA hanno raccolto circa 176.000 tonnellate di accumulatori industriali e per veicoli. La rete dei punti di raccolta delle pile e degli accumulatori portatili è in continua crescita, con oltre 10.000 punti.