Il Ces, il più importante evento tech al mondo, è andato in scena dal 6 al 9 gennaio. L’Ice ha organizzato il padiglione tricolore. Ecco le 51 startup presenti.

Cinquantuno startup, tredici regioni coinvolte: l’innovazione italiana ha puntato su sostenibilità, salute e intelligenza artificiale. Al Ces di Las Vegas 2026, svoltosi dal 6 al 9 gennaio scorsi, l’Italia è stata protagonista con un padiglione nazionale coordinato dall’agenzia Ice, nel più importante evento globale dedicato alle tecnologie emergenti. Dalla prevenzione dei rischi ambientali alla sanità digitale, passando per agricoltura resiliente e sicurezza sul lavoro, le soluzioni presentate hanno mostrato come il made in Italy tecnologico sia pronto a scalare i mercati internazionali. Al centro, sistemi di monitoraggio predittivo per infrastrutture critiche e aree a rischio frane, materiali innovativi in grado di trattenere e rilasciare acqua nei campi, dispositivi indossabili anti caduta e piattaforme basate sull’intelligenza artificiale per il supporto alla salute fisica e mentale.



Cybersecurity e sanità “indossabile”

La missione italiana, riunita nell’Eureka Park, ha raccontato un ecosistema capace di unire ricerca applicata, design e industria. “Inspired by legacy, designed by vision” è la frase scelta per sintetizzare un approccio che ha trasformato competenze storiche in soluzioni tecnologiche.

Ampio spazio è stato dedicato anche al futuro del lavoro e dell’industria, con sensori avanzati per fabbriche più efficienti, soluzioni plug and play per ridurre i consumi energetici e robotica. E ancora, strumenti per la cybersecurity, la tracciabilità delle filiere e la certificazione dell’autenticità di documenti, immagini e video.

Nel settore salute, le startup italiane hanno portato esoscheletri per la riabilitazione e la logistica, dispositivi tecnologici indossabili in grado di monitorare parametri fisiologici e psicologici e sistemi di AI capaci di accompagnare i pazienti lungo l’intero percorso di cura, dalla prevenzione all’accesso ai farmaci.



Focus su energia e sostenibilità

Quattro delle startup presenti si occupano nello specifico di energia e sostenibilità ambientale.

Koala ha presentato una piattaforma digitale che abilita comunità energetiche locali, collegando cittadini, imprese e professionisti permettendo lo scambio diretto di energia rinnovabile per ridurre le bollette e trattenere valore nei territori.

SunCubes ha mostrato un sistema di ricarica laser wireless che alimenta sensori urbani e industriali senza cavi né sostituzioni di batterie, riducendo manutenzione, costi e impatto ambientale.

Beadroots ha puntato sulla resilienza agricola con idrogel naturali da alghe capaci di trattenere acqua nel suolo, con risparmi idrici fino all’80% e aumenti di resa significativi.

Tinental, infine, ha portato Caleno, una soluzione AI e IoT che ottimizza pompe e ventilatori industriali, riducendo consumi energetici e CO2 fino al 60% con un modello zero-CapEx.



La 500e a guida autonoma

La presenza italiana si è estesa anche all’area del Las Vegas convention center dedicata all’automotive. Qui è stata esposta una Fiat 500e a guida autonoma con robot driver sviluppato dal Politecnico di Milano, affiancata da soluzioni per l’elettrificazione e la riduzione delle emissioni di CO2.



Tutte le startup

Questo l’elenco completo delle startup presenti: Accudire, AdapTronics, Agade, Aida Innovazione, Apprendo, Audioboost, Avacam, Beadroots, Beep, Chimera Tech, Cybertec, D-Air Lab, Elai, EMC Gems, Eye-Tech, EZ Lab, Fortitudo Diamonds, Fred, Ginga, Go-Oz, Hevolus, Icarus, IdolMatch, Innovatech, IntelligEarth, Koala, Limbico, Link In, Lookalike, MLR, Myndoor, NextRender, Nextsense, Oraigo, PA360, PopulaRise, Prodigy Products, RAME, REA Space, Salute360, Sensor ID, Social Thingum, SunCubes, Tinental, TrueScreen, Uptivo, Viber Alert, Vidoser, Volumio, WhoTeach, Wink Suite.



Per maggiori info: https://www.ces.tech



Foto: ufficio stampa Ice