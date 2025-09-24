Dopo il successo del 2024, torna sul palco il 2 ottobre a Milano la seconda edizione dell’evento dedicato ai temi della sostenibilità industriale.

ANIMA Confindustria torna sul palco della transizione ecologica con la seconda edizione di ANIMA Green Talks, appuntamento annuale dedicato ai temi della sostenibilità industriale. Dopo il successo del 2024, l’evento si conferma punto di incontro strategico tra imprese, istituzioni, giovani professionisti e stakeholder, mettendo al centro per questa edizione le competenze e la transizione energetica.

L’eredità della prima edizione

La prima edizione di ANIMA Green Talks, andata in scena il 1° ottobre 2024 al Cariplo Factory di Milano, si era presentata come un laboratorio di idee e confronto. Con il titolo “Sostenibilità ambientale e crescita economica: un binomio possibile”, l’evento aveva portato a raccolta relatori istituzionali, imprenditori e studiosi, tutti impegnati a discutere delle sfide che la meccanica italiana deve affrontare per rispondere agli obiettivi di decarbonizzazione. Proprio in quell’occasione era stato presentato il Quaderno della Sostenibilità, un documento redatto dall’Ufficio Studi di ANIMA che, attraverso sette capitoli, analizzava normative, casi concreti e strumenti per accompagnare le aziende in un percorso di innovazione responsabile. Fu un debutto che seppe unire dibattito, networking e proposte concrete, gettando le basi per un cammino strutturato verso la transizione.

Le novità del 2025: format, temi, protagonisti

L’appuntamento di quest’anno, fissato per il 2 ottobre al Talent Garden Calabiana di Milano, raccoglie quell’eredità e la arricchisce con un format ancora più mirato. La mattina sarà dedicata a studenti e giovani professionisti, chiamati a interrogarsi sulle competenze che nei prossimi decenni diventeranno indispensabili per guidare l’innovazione sostenibile. Talk ispirazionali, workshop e attività interattive li accompagneranno in un viaggio tra scenari futuri e nuove prospettive di carriera. Nel pomeriggio, invece, il confronto si sposterà tra imprese, istituzioni ed esperti, che si ritroveranno attorno a tavole rotonde per discutere di politiche industriali ed energetiche, strumenti normativi e tecnologie capaci di garantire competitività in un contesto in continua evoluzione.

Il cuore dell’edizione 2025 batte attorno a tre grandi direttrici. La prima è la transizione energetica, tema centrale per comprendere come l’industria meccanica possa allinearsi alle strategie europee, ridurre le emissioni e ottimizzare l’efficienza produttiva. La seconda è quella delle competenze: in un mondo che cambia rapidamente, la formazione diventa un asset strategico e richiede un dialogo sempre più stretto tra imprese, università e centri di ricerca. Infine, c’è la questione dei modelli e degli strumenti, che significa saper leggere le normative, adottare tecnologie pulite e sviluppare modelli di business capaci di trasformare la sostenibilità da obbligo normativo a leva competitiva.

Ad accogliere i partecipanti sarà il Talent Garden Calabiana, uno degli hub milanesi dell’innovazione, scelto non a caso per la sua vocazione alla contaminazione di idee e al lavoro collaborativo. Lì prenderà forma una giornata che alterna momenti di confronto istituzionale a spazi di networking e riflessione, in un clima pensato per favorire scambi concreti e costruzione di relazioni.

Gli obiettivi

ANIMA Green Talks si candida a diventare un punto fermo per l’industria meccanica italiana. Se la prima edizione aveva offerto un quadro di riferimento, con analisi e strumenti per comprendere la sfida, il 2025 si concentra sulle scelte pratiche: quali competenze sviluppare, quali tecnologie adottare, in quali tempi muoversi e con quali supporti. È un passaggio cruciale in un momento in cui le pressioni normative si fanno più stringenti e le imprese si trovano a dover affrontare questioni legate all’energia, all’ecodesign e alla formazione tecnica avanzata.

In questo scenario, eventi come quello promosso da ANIMA diventano non soltanto luoghi di discussione, ma veri e propri catalizzatori di strategie, capaci di orientare le imprese verso soluzioni sostenibili e competitive.

Mettendo in dialogo giovani, imprese e istituzioni, l’iniziativa si propone di trasformare le idee in strategie reali, accelerando la corsa dell’industria meccanica italiana verso un futuro più verde e sostenibile.



Per il programma completo link.