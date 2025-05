Il progetto, che ridurrà i rischi di blackout nella rete, prevede l’installazione di un sistema di accumulo energetico a batterie; tra i vantaggi, la compensazione dell’intermittenza delle rinnovabili. L’investimento è di 10 milioni di euro.

Sorgenia ha annunciato un investimento di 10 milioni di euro per trasformare la centrale a ciclo combinato di Bertonico-Turano Lodigiano in una energy multifactory, uno dei primi progetti di questo tipo in Italia. Il progetto prevede l’installazione, entro il 2026, di un sistema di accumulo energetico a batterie (Bess) su un’area di circa 800 metri quadrati. Saranno integrate sei batterie di ultima generazione, tre convertitori, una cabina elettrica e una cabina trasformatore.



Energia per ricaricare 250 auto elettriche

Con una capacità di 15 MWh, il sistema sarà in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 40mila famiglie per un’ora o di ricaricare 250 veicoli elettrici.

La centrale, attualmente operativa con una potenza installata di 800 MW, è già tra le più efficienti del Paese, sottolinea Sorgenia. L’integrazione del sistema Bess migliorerà la flessibilità dell’impianto, permettendo un bilanciamento più rapido e preciso della rete elettrica nazionale, contribuendo alla stabilità del sistema e riducendo il rischio di blackout.



Moscardini: “Così valorizziamo il ciclo combinato”

Claudio Moscardini, direttore generation & energy management di Sorgenia, commenta: “La multifactory è un modello che unisce innovazione e tradizione industriale, con l’obiettivo di valorizzare al meglio la tecnologia del ciclo combinato a gas naturale e le rinnovabili, indispensabile per una transizione energetica sicura”.

Il progetto – che Sorgenia intende replicare in altri impianti a ciclo combinato presenti sul territorio nazionale – rientra negli obiettivi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec), che prevede di raggiungere 80 GWh di capacità di accumulo entro il 2030, rispetto ai 13 GWh attuali.