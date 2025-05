Una Fiat 500e a guida indipendente collega metropolitana e autostrada, aprendo nuove prospettive per il trasporto urbano sostenibile. Il progetto è firmato da Milano Serravalle, Politecnico e Most.

Al via il progetto “Serravalle Future Drive”, il primo in Italia che integra la guida autonoma su tratte urbane e autostradali. La sperimentazione, frutto della collaborazione tra Milano Serravalle - Milano Tangenziali, il team Aida (Artificial intelligence driving autonomous) del Politecnico di Milano e il Centro nazionale per la mobilità sostenibile Most, vede protagonista una Fiat 500e elettrica, trasformata in navetta autonoma.

Il veicolo ha percorso in autonomia il tragitto dalla stazione M2 di Famagosta fino all’ingresso dell’autostrada A7 in zona Cantalupa, affrontando immissioni e uscite autostradali in condizioni di traffico reale. Dotata di sensori, radar e intelligenza artificiale, la 500e ha dimostrato la possibilità di connettere efficacemente periferie e nodi di trasporto pubblico, affrontando il cosiddetto ultimo miglio. “Abbiamo dimostrato oggi che il cosiddetto ultimo miglio, uno dei nodi della mobilità, può essere risolto anche con la guida autonoma”, ha spiegato Elio Catania, presidente di Milano Serravalle - Milano Tangenziali.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di trasformazione digitale della mobilità lombarda, in linea con gli obiettivi europei di sostenibilità e innovazione. La collaborazione con il Politecnico di Milano garantisce il rigore scientifico del progetto, mentre l’apertura alla sperimentazione su strada testimonia la volontà di ridurre la congestione nelle aree cittadine e promuovere l’uso del trasporto pubblico, integrando soluzioni innovative con le infrastrutture esistenti.

Per ulteriori informazioni: www.serravalle.it/futuredrive