Uno studio dimostra che le emissioni delle navi alimentate con gas naturale liquefatto (gnl) sono al di sotto dei limiti fissati dalla Ue.

Le emissioni di metano delle navi alimentate a gas naturale liquefatto potrebbero essere molto più basse di quanto stimato finora. Un’indagine indipendente condotta dalla scuola di ingegneria Estaca per l’agenzia francese Ademe rivela che il cosiddetto methane slip della Salamanca, traghetto di Brittany Ferries, è quasi dimezzato rispetto ai parametri europei: 1,5% contro un riferimento del 3,5%. Lo riporta shipmag.it.

Il metano non bruciato in uscita dai motori è da tempo al centro del dibattito sulla reale sostenibilità del Gnl. Potente gas serra, ha un impatto climatico fino a 80 volte superiore alla CO2 nel breve periodo. “La responsabilità ambientale deve basarsi su dati reali, non su valori teorici”, afferma il direttore generale di Brittany Ferries, Christophe Mathieu.

Le misurazioni, condotte per tutto il 2023 sulle rotte Rosslare-Bilbao e Rosslare-Cherbourg, hanno applicato il metodo Engine load monitoring, integrando il profilo operativo del motore con rilevazioni in tempo reale. Un approccio che, secondo uno studio sul “Journal of marine science and engineering”, consente stime molto più precise delle tradizionali valutazioni a tavolino.

Per Brittany Ferries questi risultati dovrebbero spingere l’Unione europea e l’Organizzazione marittima internazionale a rivedere i propri fattori di emissione. “Serve un riconoscimento tangibile degli sforzi nella transizione energetica”, sottolinea la compagnia, pronta a nuove campagne di monitoraggio. Se recepiti, questi dati potrebbero aprire la strada a politiche più mirate e incentivi a favore di flotte meno inquinanti, consolidando il Gnl come combustibile-ponte verso la decarbonizzazione del trasporto marittimo.