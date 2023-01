Sono Arabat, Gaia Turbine, H2go Technology, Kinsect, Reco2, ReHouseit e Volta Structural Energy i vincitori della prima edizione del programma di accelerazione di Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, PoliHub e Politecnico di Milano

Arabat, Gaia Turbine, H2go Technology , Kinsect, Reco2, ReHouseit e Volta Structural Energy sono i progetti selezionati da Encubator, il programma di accelerazione promosso da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, PoliHub - Innovation Park & Startup Accelerator e Politecnico di Milano, per individuare progetti tecnologici in ambito sostenibilità e valorizzare al massimo il loro potenziale. A valutare i migliori progetti una giuria composta da rappresentanti del Politecnico di Milano, PoliHub e Camera di commercio e di ciascuno dei Partner e degli Sponsor del programma, oltre che da diversi esperti provenienti dal mondo dell’industria, del venture capital e della tutela della Proprietà Intellettuale, durante l’evento ospitato da Palazzo Giureconsulti a Milano. Sono state 168 le candidature, provenienti da tutto il mondo, a Encubator. Il programma si rivolge a spinoff universitari o provenienti da centri di ricerca e a startup early stage italiane, europee e internazionali, capaci di offrire soluzioni alle principali sfide negli ambiti Climate Tech e sostenibilità per accelerare la transizione energetica verso un modello di sviluppo «carbon free» e rendere più sostenibili ambienti urbani e trasporti, per ridurre gli sprechi verso un modello di economia circolare.



I vincitori

Hanno vinto il grant di Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: AraBat - trasforma le batterie agli ioni di litio esaurite in nuovi prodotti utilizzando le arance (PNI); Gaia Turbine - ha sviluppato una microturbina idroelettrica plug-and-play, ideale per acquedotti e deflussi minimi vitali, con un'efficienza superiore al 90%; Kinsect - vuole salvare il pianeta producendo proteine dall'economia circolare, grazie all'allevamento di insetti, con soluzioni tecnologiche innovative e proprietarie; Reco2 - trasforma gli scarti industriali in materiali innovativi per la bioedilizia; Volta Structural Energy - sviluppa la nuova generazione di batterie strutturali per l'aerospazio e automotive garantendo sicurezza e risparmio di massa e volume. A ReHouseit, startup che rimodella la natura degli spazi adattando materiali e tecnologie avanzate nel settore delle costruzioni, il grant di BCC Milano, Partner di Encubator. A H2go Technology, startup che produce celle a ossidi solidi per consentire la transizione energetica guidata dall'idrogeno è andato il grant di Innovatec. Le 7 startup vincitrici potranno accedere a: un grant in denaro del valore di 40mila euro di cui 25mila euro da investire per lo sviluppo del progetto e 15mila euro per usufruire del programma di accelerazione; un programma di accelerazione gestito da PoliHub della durata di 4 mesi, a sostegno della crescita tecnologica e della validazione della struttura di business della startup; un network di aziende, founder, mentor, subject matter expert e investitori del mondo imprenditoriale, dell’energia e dell’economia circolare; un Demo Day, dove incontrare gli investitori e avere l’opportunità di intraprendere un percorso privilegiato per accedere a investimenti seed

I commenti

“Ogni giorno ci giungono notizie allarmanti sulla crisi climatica ma pochi propongono soluzioni. Noi abbiamo deciso di darci da fare per trovarle. Quasi 170 startup hanno risposto al nostro appello con proposte concrete. Le sette vincitrici sono state giudicate le più pronte a realizzarle. Con questa prima edizione di Encubator avviamo un percorso per individuare le persone più brillanti, capaci di realizzare tecnologie utili a combattere la crisi climatica”, afferma il CEO di PoliHub, Enrico Deluchi. “Con Encubator intendiamo impegnarci sui temi decisivi per il nostro sviluppo, ovvero la sostenibilità e la transizione energetica. Siamo convinti che l’innovazione e la capacità di generare risposte nuove nel settore energetico così come nella mobilità sostenibile, e in tutti gli ambiti previsti dal progetto, possa trovare forza ed impulso nelle soluzioni tecnologiche innovative che le startup sapranno implementare. Sostenere queste realtà, favorirne il lancio sul mercato e l’attrazione di capitali significa investire con una visione di lungo periodo sul futuro di tutti”, ha dichiarato Elena Vasco, Segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.