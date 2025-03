Già dg di Confindustria, la manager è stata indicata come nuova presidente dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto. Ora il voto delle commissioni parlamentari.

Per la presidenza di Enea la scelta cade su Francesca Mariotti. Avvocata e revisora dei conti, manager, già alla direzione generale di Confindustria dove è stata anche direttrice dell’area politiche fiscali, Mariotti è consigliera di amministrazione in società come Saipem e Almaviva.

La designazione è del ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, che ha comunicato la proposta di nomina al Parlamento, dove le commissioni competenti dovranno esprimere un parere. A Montecitorio, la commissione Attività produttive ha tempo fino al 7 aprile per esprimersi. I vertici dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ossia presidente e consiglio di amministrazione, sono scaduti lo scorso novembre. L’Enea, come è noto, è in primissima linea nelle nuove sfide della transizione e della sicurezza energetica, così come per la ricerca e i test sul nucleare di nuova generazione.