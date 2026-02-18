Le startup più innovative premiate in Camera di commercio a Milano con fondi dai 40mila ai 50mila euro. Agritech, space economy, economia circolare: chi ha vinto.

Sette startup premiate, 163 progetti in gara e 40mila euro di finanziamento. Sono questi i numeri chiave della quarta edizione di Encubator, il programma di incubazione promosso dalla Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi con il Politecnico di Milano per sostenere l’innovazione tecnologica applicata alla sostenibilità. La novità di quest’anno è la Bike economy challenge, che affianca i progetti climate tech con un focus dedicato alla mobilità ciclabile e urbana.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Palazzo Turati, a Milano, e ha chiuso un percorso che ha coinvolto 163 startup provenienti da tutto il mondo. A selezionare le migliori soluzioni una giuria composta dai promotori e da esperti di industria, venture capital e proprietà intellettuale.



I vincitori

Le sette startup vincenti hanno ottenuto i grant Encubator per progetti che spaziano dall’energia intelligente ai materiali sostenibili, dall’agritech alla space economy, fino all’economia circolare. Tra queste, Sipow lavora sull’ottimizzazione dei consumi energetici negli edifici, Flofleet sviluppa dirigibili elettrici per la raccolta dati a basso impatto, mentre Capsule Corporation propone WaterCube, un sistema di propulsione ad acqua per piccoli satelliti. Altered Materials punta su piattaforme di nano-incapsulamento biodegradabile per l’agricoltura, Noiet su proteine fermentate alternative agli additivi sintetici. ContainerGrid, premiata con il finanziamento speciale di Corepla, il consorzio che si occupa del riciclo della plastica, connette proprietari di asset e riciclatori per il recupero di materiali critici.



La Bike economy challenge

Debutta, come detto, la Bike economy challenge. A vincerla sono Meno, con una piattaforma modulare di quadricicli per la logistica dell’ultimo miglio, e Cellmets, che ripensa il casco con microstrutture stampate in 3d capaci di assorbire meglio gli urti.

Accanto a Encubator, spazio anche alla trasformazione digitale della PA. La seconda edizione di Inno4Gov ha premiato LegisRatio, che utilizza tecnologie a grafi per migliorare l’accesso agli atti legislativi, e Trafficlab, con la piattaforma Wetraffic per la gestione e la pianificazione della viabilità. In palio un fondo da 50mila euro e un percorso di co-innovazione con la Camera di commercio.



Più informazioni sul programma: https://startupencubator.com



Foto: ufficio stampa Camera di commercio di Milano