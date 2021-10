Magaldi è presente al Wetex Expo a Dubai, dove presenta un sistema che impiega un letto di sabbia fluidizzato in grado di accumulare e rilasciare calore ed elettricità

Sarà sul mercato a breve un innovativo sistema di accumulo di energia termica che impiega un letto di sabbia fluidizzato (Energy from the sand), ad alta diffusività termica e temperature operative fino a 1000 °C, in grado di offrire servizi di flessibilità alla rete elettrica e produzione di calore verde al settore industriale. Il sistema acquisisce energia elettrica e termica prodotta in eccesso, la conserva per giorni e settimane con perdite molto limitate e la rilascia in un periodo che va tra le 4 e le 10 ore (Long Duration Energy Storage), quando il sole ed il vento non sono disponibili. MGTES - questo l’acronimo scelto per il prodotto dalla società Magaldi, che l’ha brevettato - ha raggiunto un’elevata maturità tecnologica (TRL7), con oltre 10.000 ore di generazione di produzione di energia termica. È in fase di costruzione avanzata il primo modulo industriale.



Leader nel trasporto materiali ad altissima temperatura

Dall’esperienza di Magaldi Power, leader mondiale negli impianti per il trasporto di materiali ad altissima temperatura, nasce Magaldi Green Energy (MGE), start up innovativa focalizzata sulla ricerca, sviluppo e commercializzazione di tecnologie di generazione e storage di energia rinnovabile. La missione di MGE, con le sue tecnologie brevettate, è contribuire alla decarbonizzazione del settore industriale, alla flessibilizzazione delle reti ed elettrificazione dei consumi finali con energie rinnovabili. La natura intermittente e non programmabile degli impianti eolici e solari rende necessari strumenti di accumulo per garantire la generazione elettrica ed una rete elettrica stabile. In questo contesto si inseriscono i sistemi di Thermal Energy Storage, che immagazzinano l'elettricità quando è a basso costo e la rilasciano quando c'è maggiore necessità, bilanciando lo squilibrio esistente tra la domanda e l'offerta e contribuendo a stabilizzare la rete (duck curve).

"Per una completa Transizione Energetica, il surplus di energia rinnovabile e di calore disperso sono risorse preziose per accelerare verso zero emissioni. Tramite il nostro unico sistema di Thermal Energy Storage (MGTes) possiamo accumulare e produrre calore ed elettricità verde e rinnovabile, con taglie fino ai GWhth , utilizzando solo materiali riciclabili 100% ESG come acciaio e sabbia’, dichiara Letizia Magaldi, Executive Vice-President Corporate Development di Magaldi Green Energy, società che vedrà ai suoi vertici anche l’ingegner Raffaello Magaldi in qualità di Executive Vice-President Commercial & Technical Operations e l’ingegner Simone Savastano come Sales & BD Director. "Quando la penetrazione di energie rinnovabili supererà il 50% dell'energia elettrica annuale prodotta, l'esigenza di storage avrà una crescita esponenziale. La nostra tecnologia costituisce un elemento essenziale per la maggiore flessibilità del sistema elettrico e per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione”, dichiara Raffaello Magaldi.



Magaldi in Medio-Oriente

Con MGE prende vita anche Magaldi Green Energy Middle East con sede a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, di cui Massimiliano Masi è General Manager. Masi, già CFO di Edison e CEO di Edipower nonché Partner&Associate Director presso il Boston Consulting Group (BCG), è anche Chairman Advisory Board di MGE. L’apertura di Magaldi Green Energy Middle East consente all’azienda di presidiare i mercati degli Emirati Arabi Uniti (EAU), dell’Arabia Saudita, dell’Oman, Qatar, Kuwait e degli altri paesi della Gulf Cooperation Council (GCC). MGE è presente, insieme ai più grandi player internazionali nel campo delle tecnologie green, al Wetex Expo di Dubai che si sta svolgendo in questi giorni (5-7 ottobre). Con l'occasione, la società presenta le sue tecnologie MGTES e STEM CSP e nei prossimi mesi realizzerà un roadshow presso le principali aziende energetiche e dell’Oil&Gas per realizzare applicazioni con potenziali clienti e stringere accordi di partnership, con l'obiettivo di accelerare la produzione su larga scala al servizio di generatori di energia, gestori di reti e clienti industriali.