L’invenzione di Pieclex sfrutta le proprietà piezoelettriche della fibra a base di acido polilattico, che sfrutta il movimento di chi indossa il capo convertendolo in energia elettrica

Arriva dal Giappone un tessuto ammazza-batteri attraverso piccole scariche elettriche. Il brevetto – leggiamo su Notiziescientifiche.it – arriva da PIECLEX Co., una joint venture dedicata a sviluppo, produzione e vendita di tessuti innovativi che ha unito le aziende nipponiche Murata Manufacturing Co. e Teijin Frontier Co. L’invenzione sfrutta le proprietà piezoelettriche di questa fibra che sfrutta il movimento di chi indossa il capo convertendolo in energia elettrica.

L’elettricità, che essendo a bassissimo voltaggio non viene percepita dal proprietario, si diffonde tra le fibre grazie alla particolare struttura del filato ed uccide i batteri che si depositano sul tessuto durante il giorno. La funzione antimicrobica funziona anche come deodorante poiché uccide anche i batteri responsabili dei cattivi odori del sudore. La fibra utilizzata è tra l’altro anche ecosostenibile e biodegradabile essendo a base di PLA (acido polilattico), un polimero che si ottiene dalla fermentazione di alcune piante. “Il tessuto piezoelettrico sviluppato da PIECLEX Co. – spiega Shinji Nikko, CEO di Teijin Frontier - è antimicrobico senza l’utilizzo di agenti chimici, ecc. Contribuisce anche alla riduzione del carico ambientale in quanto applica materie prime di origine vegetale”.