Aperte le iscrizioni per entrare negli ex impianti atomici italiani in via di dismissione: l’iniziativa fa parte della “Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici”. Iscrizioni su sogin.it entro lunedì 22 settembre.

Venerdì 26 settembre si potranno visitare gli impianti nucleari del centro ricerche Casaccia di Roma. Aperti, in particolare, i centri Sogin e Nucleco.

L’evento è realizzato in occasione della “Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici”, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini al mondo scientifico e far conoscere il lavoro che il gruppo Sogin svolge per gestire gli impianti nucleari, oggi in fase di dismissione, e i rifiuti radioattivi, dal loro stoccaggio nei depositi temporanei alla sistemazione definitiva nel deposito nazionale.

Sono previsti due percorsi di visita, ciascuno della durata di circa un’ora. Il tour si svolge all’interno delle celle calde dell’impianto Opec-1, nel quale furono svolte le prime attività di ricerca italiane sugli elementi di combustibile nucleare, dove si potranno vedere alcune attrezzature utilizzate nel decommissioning. A seguire, si potranno visitare i laboratori e gli impianti della controllata Nucleco, dove vengono gestiti i rifiuti radioattivi prodotti dallo smantellamento degli impianti italiani e dalle attività svolte ogni giorno nei settori della medicina, dell’industria e della ricerca.

I tour accoglieranno complessivamente duecento persone. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.sogin.it entro lunedì 22 settembre e fino a esaurimento posti. Al tour Nucleco potranno accedere, se accompagnati, anche i minori dai cinque anni in su.



Appuntamento il 26 e 27 settembre

Nel corso degli eventi per la “Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici”, venerdì 26 e sabato 27 settembre, Sogin sarà presente con uno spazio espositivo anche al Net Village presso la Città dell’altra economia a Roma, nell’ambito del progetto Net – Science Togheter, promosso dalla Commissione europea, a cui la società italiana aderisce insieme ai principali enti pubblici di ricerca e ad alcune università per avvicinare i cittadini alla scienza in un contesto informale.