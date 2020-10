Il Comitato Leonardo mette a disposizione del vincitore una borsa di studio del valore di 3.000 euro. Per candidarsi occorrerà inviare il modulo di partecipazione e la tesi entro il 10 gennaio 2021

Promuovere lo sviluppo di sistemi energetici sostenibili e la loro integrazione nelle reti energetiche con particolare attenzione agli aspetti economici ed ambientali: questo è lo scopo principale del Premio di Laurea GSE 2020, nell’ambito dell’iniziativa “Premi di Laurea” del Comitato Leonardo. Anche quest’anno il GSE sarà tra i soggetti promotori dei prestigiosi riconoscimenti e premierà la migliore tesi su “La transizione energetica: sviluppo di sistemi energetici sostenibili tra integrazione nelle reti, autoconsumo energetico e digitalizzazione dell’energia”, mettendo a disposizione del vincitore una borsa di studio del valore di 3.000 euro. L’ambito di lavoro è il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), che segna l’inizio di un importante cambiamento nella politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione.



Cosa fare

Il Premio GSE rientra tra i riconoscimenti offerti dalle aziende associate al Comitato Leonardo, le quali negli anni hanno permesso di offrire un sostegno concreto a centinaia di giovani neolaureati provenienti da istituti di tutta Italia contribuendo a rendere più diretto il passaggio tra Università e mondo del lavoro. Nel giudizio finale sarà valutata positivamente l’applicabilità della tesi a casi concreti, oltre al livello di innovazione proposto e agli impatti e ricadute sul territorio.

Per candidarsi occorrerà inviare il modulo di partecipazione, la tesi in formato elettronico

e una sintesi del lavoro in formato cartaceo (massimo 6 pagine) alla Segreteria Generale del Comitato Leonardo (c/o ICE, via Liszt 21 – 00144 Roma tel. 06.59927990-7991) entro e non oltre il 10 gennaio 2021.



Le dichiarazioni

“Il cammino verso la transizione energetica deve partire proprio dalla formazione e dalla ricerca, che rappresentano la chiave per realizzare in concreto questo percorso in tutti e tre gli ambiti della sostenibilità: sociale, ambientale ed economico”, ha detto Francesco Vetrò, Presidente del GSE, sottolineando come “il GSE, da sempre, cerca di coinvolgere e sensibilizzare i giovani sulle tematiche inerenti la sostenibilità ambientale, anche perché saranno loro i principali fruitori dei benefici derivanti dal processo di decarbonizzazione e della crescita delle fonti rinnovabili”. “L’emergenza sanitaria mondiale c’impone di consolidare i nostri investimenti in formazione, ricerca e conoscenza sostenendo i giovani nell’ingresso al mondo del lavoro. Oggi, più che mai, il lavoro è competenza, creatività, flessibilità, teso alla valorizzazione dei talenti. Investire nelle nostre aziende significa investire nel Capitale umano che le conduce al successo del nostro Made in Italy – commenta Luisa Todini, Presidente del Comitato Leonardo – . Con questa consapevolezza, attraverso l’iniziativa dei Premi di Laurea, il Comitato Leonardo e le Aziende Associate portano avanti un impegno concreto che, ad oggi, ha erogato 196 borse di studio per un valore totale di circa 570.000 euro”.



Il bando integrale è consultabile sul sito https://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-g-s-e/.