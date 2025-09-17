Investimento da 5,9 milioni per il trasporto pubblico a emissioni zero. Completate le infrastrutture di rifornimento: i nuovi mezzi fuel cell hanno un’autonomia di 400 chilometri.

Accelera il trasporto verde a Ferrara: gli autobus a idrogeno Solaris Urbino hanno fatto il loro esordio sulle linee urbane del capoluogo estense lo scorso 15 settembre, in concomitanza con l’entrata in vigore dell’orario invernale. Si tratta dei primi tre bus di una fornitura di dieci (i restanti sette sono in consegna) acquistati per il bacino di Ferrara con un investimento complessivo di 5,9 milioni di euro, sostenuto con 5,5 milioni di fondi del Pnrr messi a disposizione dal Comune e con 400mila euro autofinanziati da Tper, l’azienda del trasporto pubblico dell’Emilia Romagna. A regime, nei prossimi anni, i mezzi a idrogeno saranno oltre venti.



Un carburante a bassa impronta

Il “progetto idrogeno” sviluppato a Ferrara assume completezza, oltre che con la fornitura di veicoli a fuel cell, anche con l’infrastruttura idonea a rifornirli. Il piano di introduzione e sviluppo dell’idrogeno rientra tra le azioni di mobilità sostenibile dell’amministrazione che ha potuto fruire di fondi anche del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile (Psnms) per città con più di 100mila abitanti.

In questo ambito, Tper ha conferito a Tph2 – società partecipata dalla stessa Tper e da HGeneration del gruppo Wolftank – l’incarico per la realizzazione della stazione di rifornimento di idrogeno che è stata realizzata in via Trenti, nell’area ex Ecosfera adiacente al deposito Tper. La realizzazione dell’infrastruttura ha comportato un investimento di oltre 4,5 milioni di euro. L’idrogeno utilizzato, fornito dal gruppo Sapio che ha vinto l’apposita gara, è a bassa impronta carbonica.



Si aggiungono a metano ed elettrico

I bus a metano, liquido e compresso, sono una realtà consolidata per Tper (a Ferrara sono circa ottanta) e anche la gestione della flotta di bus elettrici a batterie è in continuo sviluppo; da oggi un altro tassello della mobilità green è rappresentato dai bus a fuel cell alimentati a idrogeno, che combinano la compatibilità ambientale con un’autonomia e una flessibilità di servizio ragguardevoli. Il nuovo bus a idrogeno è dotato infatti di un innovativo sistema: la cella a combustibile da 70 kW di cui è equipaggiato trae l’idrogeno da serbatoi posizionati sul tetto dell’autobus, consentendo una percorrenza superiore a 400 chilometri con un singolo pieno. Si stima che con questa prima fornitura di dieci Solaris Urbino Tper risparmierà all’atmosfera oltre 600 tonnellate di CO2 ogni anno.



