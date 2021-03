La classifica annuale è di Climetrics, che assegna un punteggio ai fondi che affrontano i rischi materiali del cambiamento climatico, e pubblica valutazioni per 20.000 fondi del valore di 16,8 trilioni di euro

Venti fondi azionari di sedici asset manager sono risultati i migliori performer ambientali ai CDP Europe Awards, ospitati dalla Banca europea per gli investimenti. La classifica dei fondi nelle classi di attività azionarie europee, globali, dei mercati emergenti e degli Stati Uniti si basa sui dati del rating climatico per i fondi, Climetrics, che valuta 20.000 fondi globali - circa un terzo del totale del mercato globale dei fondi comuni - e pubblica valutazioni gratuite su una scala da “1 foglia” a “5 foglie”. Ogni investitore può usarlo per cercare i fondi che sono ben posizionati nella transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio, con sicurezza idrica e senza deforestazione. Il rating è offerto dall'associazione no-profit CDP, che gestisce il sistema globale di divulgazione ambientale, e ISS-ESG.

I primi cinque fondi gestiti attivamente per ogni categoria azionaria sono stati selezionati in base al loro punteggio Climetrics sottostante. Nelle categorie azionarie globali e azionarie europee, tutti i fondi hanno ottenuto il miglior punteggio "5 foglie", mentre nelle categorie azionarie dei mercati emergenti e azionarie statunitensi, il punteggio più alto assegnato ai fondi è stato "4 foglie".

L'UE è risultata avere 1 trilione di dollari in AUM in fondi sostenibili nel 2020, rispetto a soli 179 miliardi di dollari negli Stati Uniti. I gestori patrimoniali Amundi, Candriam, La Banque Postale Asset Management e Robeco hanno ciascuno due fondi premiati, mentre i gestori francesi hanno ricevuto più di un terzo di tutti i premi, sottolineando il ruolo di primo piano degli investitori e dei gestori patrimoniali francesi nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e più sicura delle risorse. Nella categoria dei premi azionari USA, 4 dei 5 premi sono stati vinti da gestori europei. I premi sono distribuiti durante i CDP Europe Awards, un dialogo di alto livello ospitato da CDP e dalla Banca europea per gli investimenti e prodotto da Euronews, il canale di notizie più visto in Europa. Nico Fettes, responsabile dello sviluppo dei prodotti presso CDP Europe, ha detto: "La trasparenza di facile accesso sulle performance ambientali dei fondi, fornita da Climetrics, permette all'industria di farsi avanti e di alimentare la transizione verso un'economia a zero emissioni e improntata alla sostenibilità delle risorse. Abbiamo urgentemente bisogno di un più rapido spostamento di capitali verso le aziende con modelli di business sostenibili e chiari piani di transizione in linea con 1,5 °C di riscaldamento. I fondi vincitori del Climetrics Fund Awards di quest'anno sono investimenti che costituiscono veicoli migliori per gli investitori che cercano di guidare la transizione a basse emissioni di carbonio".

Climetrics utilizza un approccio best-in-universe e calcola quanto bene le aziende nel portafoglio di un fondo rivelano e gestiscono i rischi materiali e le opportunità legate al cambiamento climatico, alla sicurezza idrica e alla deforestazione, che sono preoccupazioni chiave per i mercati finanziari. Valuta anche la governance dell'asset manager sulle questioni climatiche e la sua politica di investimento. Il rating enfatizza la finanza di transizione: dà un punteggio migliore ai fondi che investono in tecnologie verdi o in aziende con una buona gestione dei rischi materiali legati a clima, acqua e foreste. Ciò include, per esempio, le aziende dei settori ad alto impatto che hanno un obiettivo basato sulla scienza per ridurre le emissioni in linea con 1,5 °C. Questo approccio permette agli investitori di trovare facilmente fondi diversi con una buona performance ambientale e aiuta a canalizzare il capitale più velocemente verso la transizione a basse emissioni di carbonio. Tutti i fondi top-rated (5-foglie) sono gestiti da asset manager che dimostrano una forte azione sul clima attraverso la partecipazione ad iniziative collettive di impegno aziendale e una buona divulgazione sul clima.

I fondi vincitori investono generalmente in aziende che rivelano al CDP dati migliori sul clima, le foreste e l'acqua, mostrano una consapevolezza completa dei rischi ambientali materiali e investono in pratiche leader, come la definizione di obiettivi basati sulla scienza e la transizione verso il 100% di energia rinnovabile. Questi sono i terzi premi annuali per i fondi valutati da Climetrics, e la prima volta che i fondi azionari statunitensi sono inclusi.

Climetrics valuta quasi 20.000 fondi ogni mese che rappresentano 16,8 trilioni di euro, circa il 32% del patrimonio totale dell'industria globale dei fondi d'investimento. Il database è consultabile gratuitamente su www.cdp.net/en/investor/climetrics