De Nora e la Commissione Europea hanno firmato, insieme ad altri produttori europei di elettrolizzatori, una dichiarazione d’intenti nell’ambito della “European Clean Hydrogen Alliance”. Il documento stabilisce i pilastri di una nuova partnership che mira a facilitare e promuovere l'attuazione delle tecnologie dell'idrogeno verde nell'Unione europea. L’alleanza si pone l’obiettivo di migliorare il quadro normativo attuale, al fine di supportare una crescita rapida e sostenibile del mercato dell'idrogeno rinnovabile, perfezionare i programmi di finanziamento dell'Unione Europea per l’implementazione e lo sviluppo delle tecnologie a idrogeno e facilitare l'integrazione delle catene di valore per la produzione di elettrolizzatori all’interno dell’Unione.



Cosa fa De Nora

"Siamo orgogliosi di far parte della European Clean Hydrogen Alliance al fine di contribuire alla diffusione delle tecnologie legate all’idrogeno nell'Unione Europea" ha dichiarato Paolo Dellachà, CEO di DeNora. De Nora è una multinazionale italiana specializzata in elettrochimica, leader nelle tecnologie sostenibili e nella nascente industria dell’idrogeno verde. La società ha un portafoglio di prodotti e sistemi per ottimizzare l’efficienza energetica di processi industriali e di soluzioni per il trattamento delle acque. A livello globale, De Nora è il più grande fornitore al mondo di elettrodi per i principali processi elettrochimici industriali (per clienti che operano nei settori della produzione di Cloro & Soda Caustica, di componenti per l’Elettronica, nella Finitura Superficiale), è tra i leader nelle forniture di tecnologie di filtrazione e disinfezione delle acque (per i settori industriali, municipali, piscine e marittimo). Facendo leva sulle consolidate conoscenze elettrochimiche e sulla sua provata capacità produttiva, la società ha sviluppato e qualificato un portafoglio di elettrodi e componenti per la produzione dell’idrogeno mediante l’elettrolisi dell’acqua, fondamentale per la transizione energetica. In questo settore la società ha anche una jv con Thyssenkrupp in TK Nucera, di cui è azionista al 34%. Fondata nel 1923, De Nora ha realizzato nel 2021 ricavi totali per 616 milioni di euro e un EBITDA di 127 milioni di euro.