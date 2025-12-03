Firmato a Madrid l’accordo multilaterale. L’Italia partecipa con l’Istituto nazionale di fisica nucleare. Il nostro Paese fornirà circa l’8% dell’investimento complessivo.

Firmato l’accordo multilaterale per l’energia da fusione. È stato siglato al ministero spagnolo di Scienza, innovazione e università tra agenzie di ricerca di Spagna, Ue, Italia, Giappone e Croazia. Il nostro Paese, attraverso l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), è membro effettivo del consiglio direttivo del progetto ID, una sorgente di neutroni in costruzione a Granada per caratterizzare materiali idonei alla costruzione di reattori a fusione nucleare. Lo riporta l’agenzia Ansa.

“Si tratta di un prerequisito per disporre nei prossimi decenni di una fonte di energia abbondante, sicura e pulita”, segnala l’ambasciata d’Italia in Spagna in una nota.



Agenzie di ricerca insieme

Per parte italiana, la firma è stata apposta dal vice presidente dell’Infn, Diego Bettoni, in una cerimonia a cui hanno partecipato la segretaria generale alla Ricerca spagnola, Eva Ortega-Paíno, il vice direttore generale per l’Energia della Commissione europea, Massimo Garribba, i rappresentanti delle altre quattro agenzie firmatarie e delle loro ambasciate in Spagna e i rappresentanti di altri tredici Paesi, al momento membri osservatori nel consiglio direttivo. A livello di fondi, l’Italia fornirà circa l’8% dell’investimento complessivo.

La firma si inserisce in un più ampio quadro di accordi, possibili a partire dal protocollo d’intesa sulla ricerca di base tra Italia e Spagna, sostenuto dall’ambasciata e firmato a Olbia nel 2024 tra i ministeri della Ricerca dei due Paesi. Il Protocollo – conclude l’Ansa – prevede anche il sostegno spagnolo alla proposta italiana di ospitare in Sardegna il rivelatore di onde gravitazionali Einstein Telescope.