L’impianto verrà destinato alla produzione di combustibile green nell’ambito del progetto Hydrogen Valley di Giammoro (Messina). Produrrà circa 100 tonnellate di idrogeno verde all’anno, destinato ai settori più energivori.

Un accordo strategico per la fornitura e messa in esercizio di un elettrolizzatore da 1 MW, destinato alla produzione di idrogeno verde nell’ambito del progetto Hydrogen Valley di Giammoro, in provincia di Messina. È alla base della firma dell’accordo tra Duferco Energia e Ansaldo Green Tech, che con questa iniziativa, sostenuta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) attraverso la regione Sicilia, andranno a realizzare una delle opere di rilevanza europea per la transizione energetica e lo sviluppo della filiera dell’idrogeno in Italia.

L’elettrolizzatore fornito da Ansaldo Green Tech utilizza la tecnologia innovativa Aem (Anion exchange membrane – membrana a scambio anionico), caratterizzata da efficienza e flessibilità operativa. Realizzato nell’ambito del progetto Ipcei finanziato dall’Unione europea - “NextGenerationEu”, l’impianto sarà assemblato presso la nuova linea produttiva in fase di realizzazione a Genova Campi. Il sistema avrà la capacità di produrre oltre 500 chili di idrogeno verde al giorno, con un consumo energetico ottimizzato e garantendo una purezza del 99,9%.



La Hydrogen Valley

Il progetto Hydrogen Valley di Giammoro prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico da 4 MW per alimentare l’elettrolizzatore, consentendo la produzione di circa 100 tonnellate di idrogeno verde all’anno. Il combustibile prodotto sarà destinato principalmente a supportare la decarbonizzazione di settori industriali come la siderurgia, la logistica e la mobilità.

Con un investimento complessivo di 10 milioni di euro, la Hydrogen Valley rappresenta un modello di sviluppo innovativo e sostenibile per il Mezzogiorno. Il progetto promette di avere un impatto significativo sull’economia locale, favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro e stimolando la crescita dell’indotto legato alla produzione e distribuzione dell’idrogeno verde.



I commenti

“L’Hydrogen Valley in Sicilia rappresenta un passo concreto verso la transizione energetica e il rafforzamento dell’indipendenza energetica dell’isola”, afferma Massimo Croci, amministratore delegato di Duferco Energia. “Questa iniziativa non solo porterà benefici ambientali, ma anche nuove opportunità economiche e occupazionali per il territorio: la sostenibilità ambientale può andare di pari passo con lo sviluppo industriale e sociale”.

“Questo accordo rappresenta un importante riconoscimento della tecnologia di Ansaldo Green Tech, focalizzata su efficienza e flessibilità operativa nella produzione di idrogeno verde per decarbonizzare attività nei settori della mobilità, logistica e hard to abate come quello siderurgico”, commenta Vittorio Olcese, ad di Ansaldo Green Tech.



Nella foto, la firma dell’accordo.