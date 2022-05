Grazie all’accordo tra X3Energy e A2A Energia è garantito un quantitativo di combustibile pari a quello erogato dal distributore sia biometano immesso in rete

Inaugurato il primo impianto self-service H24 di metano per autotrazione a Milano coperto da garanzie di immissione in rete di pari quantitativi di biometano. Grazie all’accordo tra X3Energy e A2A Energia, quest’ultima garantisce infatti che un quantitativo di combustibile pari a quello erogato dal distributore sia biometano immesso in rete da produttori qualificati per uso nei trasporti nel rispetto delle procedure applicative del Gestore dei Servizi Energetici GSE, Milano si conferma all’avanguardia della mobilità sostenibile offrendo un servizio in più a coloro che hanno scelto questo combustibile per muoversi con la propria auto in città.

Il self service di via Amoretti

Per accedere al servizio di self service bisognerà effettuare la registrazione al sito iovadoametano.it solo la prima volta, prima di recarsi al distributore, e il pagamento potrà avvenire tramite carta di credito o bancomat. "Oggi testimoniamo come sia possibile una strada concreta verso la decarbonizzazione, grazie alla partnership con A2A Energia a Milano - ha dichiarato l’AD di X3Energy Giovanni Baroni. - L'impianto di via Amoretti eroga metano coperto da garanzie di immissione in rete di pari quantitativi di biometano. Un passo anche verso l'indipendenza energetica: il biometano, oltre che rientrare nell'economica circolare, riduce dalla dipendenza di approvvigionamento estero. Grazie agli investimenti che il nostro gruppo ha messo in atto, l'impianto è anche self service, permettendo ai nostri clienti di potersi rifornire 7 giorni su 7 e nell'arco delle 24 ore. Tecnologia e Sostenibilità sono due termini fondanti per il gruppo X3Energy, che caratterizzeranno il nostro lavoro e gli investimenti futuri."

Cosa fa X3Energy

X3Energy è un gruppo attivo da più di 10 anni nel settore dell’efficienza energetica e mobilità sostenibile in Italia e negli Stati Uniti. È Global Energy Partner specializzato in risparmio energetico, soluzioni di efficientamento e mobilità sostenibile attraverso una rete di stazioni di servizio a metano compresso in Italia e negli Stati Uniti. Opera sul mercato libero del gas naturale dal 2010 e delle forniture di energia elettrica dal 2014, con servizi e offerte dedicate alle PMI e alle grandi aziende. La sua missione è supportare il cliente nella gestione dell’energia. Il Gruppo ritiene che sia indispensabile per qualunque azienda gestire i consumi energetici, non solo ricercando le migliori tariffe di acquisto ma soprattutto monitorando ed efficientando i propri consumi.