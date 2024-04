Ci sono 4 miliardi di euro. Tra i progetti, 204 riguardano le industrie ad alta intensità energetica, tra cui la cattura della CO2, 64 le energie rinnovabili, 35 lo stoccaggio dell'energia e 34 la mobilità

La Commissione europea ha ricevuto 337 candidature da 27 paesi per nuovi progetti nel campo delle tecnologie a zero emissioni nette nell’ambito del Fondo per l’Innovazione. Le proposte saranno ora valutate per determinare quali possano beneficiare della dotazione di 4 miliardi di euro messa a disposizione utilizzando i proventi del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Ue.

L'elevato numero di candidature conferma il ruolo cruciale del Fondo per l'innovazione nel sostenere lo sviluppo delle industrie delle tecnologie a zero emissioni nette dell'Ue, oltre che nella riduzione delle emissioni nell'ambito del Green Deal europeo. Poiché il numero di candidature supera di gran lunga la dotazione disponibile, in questa occasione non tutti i progetti potranno beneficiare del finanziamento.



I settori coinvolti

Delle candidature totali, 204 riguardano le industrie ad alta intensità energetica, tra cui la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio, 64 le energie rinnovabili, 35 lo stoccaggio dell'energia e 34 la mobilità, inclusi i trasporti marittimi, aerei e stradali. L'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente valuterà le candidature sulla base di criteri di ricevibilità e ammissibilità.