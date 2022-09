NTE Process, impresa di Gorgonzola, è l’unica società italiana qualificata per impianti batterie SemiSolid “chiavi in mano” che consentono una produzione di batterie agli ioni di litio sostenibile

NTE Process, azienda di ingegneria di Gorgonzola (Mi), ha raggiunto un accordo con la norvegese FREYR Battery, sviluppatore di impianti di produzione di celle per batterie di nuova generazione per la fornitura di un sistema completo e integrato di essiccazione e movimentazione delle polveri per la Gigafactory di celle per batterie al litio prevista da FREYR in Norvegia, nota come Giga Arctic.



Cosa fa NTE Process

NTE Process è un'azienda specializzata nella gestione dei materiali e nell’automazione industriale. Con le soluzioni automatizzate di NTE Process per l'essiccazione e la movimentazione delle polveri, FREYR punta a ottenere polveri ingegnerizzate per l’upstream delle batterie. NTE Process sta attualmente fornendo un impianto chiavi in mano per Customer Qualification Plant ("CQP") di FREYR a Mo i Rana, in Norvegia, e trasferirà le conoscenze acquisite al progetto Giga Arctic. NTE Process è un fornitore pre-qualificato di 24M Technologies, Inc., il produttore della piattaforma di produzione 24M SemiSolid che consente una produzione di batterie agli ioni di litio a costi inferiori e più sostenibile.



Le parole ai protagonisti

“Siamo felici di supportare FREYR nel percorso verso la produzione di celle per batterie su larga scala e i loro obiettivi per Giga Arctic si adattano perfettamente alla nostra esperienza nella fornitura di soluzioni personalizzate e di alto contenuto tecnologico. La produzione di batterie sarà fondamentale per il nostro futuro energetico e noi cercheremo di essere co-sviluppatori attivi di soluzioni di batterie pulite con FREYR”, afferma Fabio Novelli, Presidente e CEO di NTE Process.

“I partner sono una parte fondamentale della nostra tabella di marcia, mentre lavoriamo per una maggiore velocità e capacità di produzione di batterie, e NTE Process svolge un ruolo fondamentale nel garantire un processo di produzione sicuro e senza interruzioni", afferma Jan Arve Haugan, Chief Operating Officer di FREYR. “Le nostre future Gigafactories richiedono soluzioni progettate da esperti che soddisfino i nostri elevati standard di sicurezza ingegneristica e di efficienza produttiva”.