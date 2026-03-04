Il mare nordico va in controtendenza rispetto al resto del mondo, dove le acque s’innalzano. A febbraio, 275 miliardi di tonnellate d’acqua si sono spostate verso il Mare del Nord lasciando un vuoto. Per gli esperti sarebbe un effetto indiretto del riscaldamento globale.

Il Mar Baltico ha perso 275 miliardi di tonnellate d’acqua: il livello è sceso di 67 centimetri raggiungendo un minimo mai visto da 140 anni. Il calo, registrato all’inizio di febbraio, contrasta con la tendenza globale all’innalzamento dei mari ed è legato a condizioni atmosferiche estreme che gli scienziati collegano, anche in questo caso, al cambiamento climatico.

Secondo l’Istituto di oceanologia dell’Accademia delle scienze polacca, con sede a Sopot, vicino a Danzica, persistenti venti orientali e un’ampia area di alta pressione hanno spinto enormi volumi d’acqua fuori dal bacino, attraverso lo stretto di Danimarca, verso il Mare del Nord. “I forti venti orientali di lunga durata hanno spinto le masse d’acqua attraverso lo stretto di Danimarca verso il Mare del Nord, provocando un calo dei livelli in tutto il bacino”, spiegano i ricercatori citati dal sito Euronews. Finché questo schema meteorologico rimarrà attivo, l’acqua continuerà a spostarsi, lasciando alcune aree con livelli insolitamente bassi.



Mare più caldo e meno salato

Per gli esperti, il fenomeno non smentisce il riscaldamento globale, ma ne rappresenta una conseguenza indiretta. Tomasz Kijewski, biologo marino, sottolinea con Euronews che la destabilizzazione del vortice polare e le alterazioni della corrente a getto stanno rendendo più frequenti anomalie estreme: “Stiamo parlando di 275 chilometri cubi di acqua. Questa situazione eccezionale non è isolata dai processi su larga scala che osserviamo nell’atmosfera terrestre”.

Il Baltico è particolarmente vulnerabile. È un mare poco profondo, con acque sempre più calde e meno salate, condizioni che favoriscono fioriture di alghe e riducono l’ossigeno disponibile per pesci e invertebrati. Insomma, nonostante i miglioramenti nella depurazione e la riduzione di alcuni inquinanti, il Baltico resta sotto pressione.



Artico hot

Intanto l’Artico si riscalda rapidamente, circa quattro volte più della media globale, alterando gli equilibri climatici dell’intero emisfero nord. Gli scienziati osservano già cambiamenti negli ecosistemi e spostamenti di specie verso latitudini più fredde. “Con il riscaldamento globale è in atto anche una riorganizzazione delle comunità di specie nell’ecosistema del fondale artico”, ha aggiunto Anna Sowa, collega di Kijewski e che attualmente lavora all’Experyment science centre di Gdynia.