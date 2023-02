Il sistema di gestione della batteria oggetto della fornitura sarà sviluppato e testato dai team di Marelli Electric Powertrain in Italia e Giappone

Marelli si è aggiudicata un importante contratto per la fornitura dal 2026 del sistema di gestione della batteria (Battery Management System, Bms) - un componente essenziale nella progettazione dei veicoli elettrici, considerato anche il "cervello" della batteria - per i futuri veicoli elettrici Bev (Battery Electric Vehicles) di piccole-medie dimensioni di uno dei più importanti carmaker a livello globale. Il sistema di gestione della batteria oggetto della fornitura sarà sviluppato e testato dai team di Marelli Electric Powertrain in Italia e Giappone. L'inizio della produzione è previsto per il 2026, per rifornire diversi stabilimenti del carmaker.



"Siamo entusiasti di questo importante incarico, in particolare perché si tratta di una tecnologia che ha un ruolo chiave per la gestione dell'energia nei veicoli elettrici", commenta Hannes Prenn, presidente della divisione Electric Powertrain di Marelli. "Questa assegnazione rafforza ulteriormente la nostra collaborazione con carmaker di rilievo globale e costituisce un riconoscimento della consolidata esperienza raggiunta da Marelli nel corso degli anni nello sviluppo di Bms con architetture diverse, per adattarsi alle esigenze specifiche dei nostri clienti e co-creare insieme a loro i veicoli di domani".