Diventeranno 200 elettriche a fine dicembre, in una flotta che sarà composta da più di 900 veicoli tra auto e cargo

A Milano la flotta di Enjoy, il car sharing di Eni, diventa anche elettrica con l’introduzione delle city car che sono sempre operative grazie alla sostituzione della batteria in alternativa alla ricarica dalle colonnine. La novità è stata presentata a Palazzo Marino alla presenza di Arianna Censi, assessora alla Mobilità del Comune di Milano, intervenuta insieme a Giuseppe Ricci, Direttore Generale Energy Evolution di Eni.

L’app

A Milano, tramite l’app Enjoy, è possibile noleggiare una delle nuovissime XEV YOYO di un inconfondibile colore verde lime che si uniranno progressivamente, fino a diventare 200 a fine dicembre, alla flotta già disponibile in città, composta da più di 900 veicoli tra auto e cargo. Grazie all’accordo tra Eni e XEV, casa automobilistica fondata a Torino nel 2018, i vantaggi della mobilità elettrica sulla vita urbana si uniscono alla comodità del car sharing free floating, che consente di avviare e terminare i noleggi in qualsiasi luogo all’interno dell’area di copertura Enjoy, senza punti predefiniti di prelievo o riconsegna. Inoltre, del rifornimento si occupa Enjoy: le city car XEV YOYO permettono ai clienti di muoversi in totale libertà perché sono sempre disponibili con una ricarica della batteria superiore al 30%.

La storia

Dal suo arrivo a Milano nel 2013, con più di 15 milioni di noleggi realizzati in città, Enjoy ha reso il car sharing una popolare soluzione di mobilità alternativa all’utilizzo dei mezzi privati, con benefici sulla decongestione del traffico e sulla qualità della vita di chi vive e lavora in città. L’utilizzo dei veicoli Enjoy a Milano consente vantaggi come il parcheggio gratuito sulle strisce blu e nei parcheggi riservati ai residenti, e l’accesso alla ZTL "AREA C". Enjoy consente anche l’utilizzo gratuito degli Enjoy Parking che si trovano presso alcune stazioni di servizio Eni nell’area di copertura e l’accesso a parcheggi dedicati a pagamento, ad esempio presso gli aeroporti di Milano Linate e di Milano Malpensa e la stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi. In Italia, Enjoy conta oltre 1 milione di clienti e più di 29 milioni di noleggi effettuati dal 2013 ad oggi. Con una flotta complessiva di 2.500 veicoli, Enjoy è presente nelle città di Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma; a Roma il car sharing elettrico con le city car XEV YOYO verrà introdotto nei prossimi mesi.