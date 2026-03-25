Una nuova stazione ultra veloce firmata E.On debutta a Melzo. I quattro punti di ricarica per veicoli verdi garantiscono fino a 350 chilometri di autonomia in meno di trenta minuti.

Due colonnine da 300 kW, quattro punti di ricarica e fino a 350 chilometri di autonomia in meno di trenta minuti. A Melzo (Milano) debutta una nuova stazione ultra fast firmata E.On Drive Infrastructure, segnale dell’accelerazione sulla mobilità elettrica nell’area milanese.

Il nuovo hub, attivato all’hotel Gama, introduce una delle tecnologie più performanti oggi disponibili in Europa: gli hypercharger ad alta potenza. L’obiettivo è ridurre i tempi di rifornimento elettrico e rendere più semplice l’esperienza per gli utenti, grazie a sistemi intuitivi e accessibili. L’energia erogata è certificata da fonti rinnovabili tramite garanzie di origine, con un impatto diretto sulla riduzione delle emissioni legate ai trasporti.

Il sito non è casuale. Melzo rappresenta uno snodo chiave alle porte di Milano, collegato alle principali direttrici dell’hinterland est. Qui E.On punta a costruire uno dei tasselli dei cosiddetti corridoi energetici “on-the-go”, infrastrutture ad alta potenza pensate per garantire continuità di ricarica anche sulle medie e lunghe percorrenze.



I commenti

“Questa stazione rappresenta un ulteriore passo avanti nello sviluppo della nostra rete di ricarica pubblica in Italia”, ha spiegato Michele De Gaspari, managing director di E.On Drive Infrastructure. “La nostra strategia è chiara: costruire una rete Hpc (High power charging) continua, affidabile e ad alta potenza”.

Il progetto si inserisce in un piano europeo più ampio. E.On Drive Infrastructure gestisce già oltre 8.800 punti di ricarica e punta a raggiungere quota 10mila ultra fast entro il 2028, rafforzando la rete nei nodi ad alta intensità di traffico.

“La transizione energetica richiede un sistema capace di integrare in modo efficiente produzione rinnovabile, flessibilità e nuovi modelli di utilizzo dell’energia”, ha affermato Luca Conti, ceo di E.On Italia.



Nella foto, Michele De Gaspari e Luca Conti (ufficio stampa E.On)