Secondo uno studio del Politecnico di Milano, le vendite di auto elettriche e ibride sono cresciute del 155%, nonostante le attuali difficoltà dell'automotive

In Italia dal gennaio 2020 c'è stato una notevole crescita delle vendite di auto elettriche sia full-electric che ibride, con un aumento delle immatricolazioni del 155%, a fronte di un calo delle vendite dell'automotive. Sono i dati che emergono dallo Smart Mobility Report 2020 realizzato dall’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano, che sottolineano come il reparto automotive nel suo insieme abbia subito una forte flessione delle vendite: nei primi 9 mesi del 2020 le immatricolazioni, circa 972.000, sono calate del 34% rispetto allo stesso periodo del 2019 (1,4 milioni).

Invece, tra gennaio e settembre le immatricolazioni di auto elettriche hanno superato il 3% del totale (rispetto all1% del 2019), attestandosi a 30.000, cioè il 155% in più, e gli obiettivi fissati dalle principali case automobilistiche, sia in termini di vendita che di nuovi modelli offerti, non hanno subito significative variazioni al ribasso, anzi in alcuni casi sono stati incrementati.

I dati italiani sono ancora molto modesti, se confrontati coi 2,3 milioni di autoveicoli elettrici immatricolati lo scorso anno nel mondo (ora il parco complessivo è pari a 7,5 milioni), ma lasciano ben sperare per lo sviluppo di questo segmento di mercato in Italia. Simone Franzò, Direttore dell’Osservatorio Smart Mobility dell’E&S Group, fa notare come gli obiettivi nazionali siano ancora lontani: "Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC) fissa a 6 milioni le auto elettriche che dovrebbero circolare in Italia nel 2030, a fronte delle attuali 70.000. Per raggiungere questi obiettivi si stima che debbano essere investiti nei prossimi 10 anni circa 200 miliardi di euro, tra autovetture e infrastrutture di ricarica, opportunamente favoriti, quantomeno nel breve periodo, da meccanismi di supporto adeguati."