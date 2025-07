Fondi Pnrr per 11,5 milioni destinati alla produzione di idrogeno verde. Vitali (Expand): “Anche l’ossigeno di scarto sarà recuperato per usi ambientali e sanitari”.

Da sito industriale abbandonato a polo d’innovazione energetica: prende forma a Cairate (Varese) la “H2 Olona Hydrogen Valley”, progetto da 11,5 milioni di euro finanziato con fondi del Pnrr per trasformare la cartiera dismessa Vita-Mayer in un hub regionale per la produzione e la sperimentazione dell’idrogeno verde.

Il cuore dell’iniziativa è un impianto da 2 MW alimentato da energia fotovoltaica, capace di generare 102 tonnellate annue di idrogeno senza emissioni. “Un esempio concreto di economia circolare, dove anche l’ossigeno di scarto sarà recuperato per usi ambientali e sanitari”, spiega Cristian Vitali, ceo di Expand, la società promotrice.

Il progetto si inserisce in un piano più ampio, Land.Italy, che punta a riqualificare oltre 45 milioni di metri quadri di aree dismesse italiane, metà delle quali destinate a produzione rinnovabile. Solo nella Hydrogen Valley di Cairate è prevista una capacità potenziale fino a 500 tonnellate l’anno di idrogeno, grazie a un secondo impianto pilota (UptoH2) che sfrutterà i fanghi del depuratore adiacente. A completare il quadro, l’installazione di un sistema di accumulo (Bes) da 100 MW che garantirà continuità operativa anche di notte.

Fra gli attori coinvolti figurano anche il cluster lombardo dell’idrogeno Le2c, l’Università di Bergamo e aziende specializzate del settore. La domanda è già forte: tra i futuri acquirenti dell’idrogeno prodotti figurano Fnm (Ferrovie Nord Milano), Airpullman, Autostradale e Sea Malpensa.

Per il sindaco di Cairate, Anna Pugliese, si tratta di una “svolta storica” per la valle: “Bonificheremo un’area contaminata, restituiremo accessibilità al fiume Olona e riattiveremo l’economia locale con nuovi posti di lavoro e infrastrutture all’avanguardia”.

Insomma, un esempio replicabile di rigenerazione urbana e industriale, dove sostenibilità, tecnologia e memoria del territorio si incontrano per progettare il futuro.



Foto: ufficio stampa H2 Olona Hydrogen Valley