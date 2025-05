Costituita la società che si occuperà dello studio di tecnologie energetiche di nuova generazione. Ferruccio Resta, già rettore del Politecnico di Milano, alla guida del cda.

Enel, Ansaldo Energia e Leonardo hanno formalizzato la costituzione di Nuclitalia, la società che si occuperà dello studio di tecnologie avanzate e dell’analisi delle opportunità di mercato nel settore del nuovo nucleare. Le quote del capitale di Nuclitalia, società a responsabilità limitata, sono detenute per il 51% da Enel, per il 39% da Ansaldo Energia e per il 10% da Leonardo.

Nuclitalia avrà il compito di valutare i design più innovativi e maturi del nuovo nucleare sostenibile, con un focus iniziale sugli small modular reactor (smr) raffreddati ad acqua, spiegano le società in una nota congiunta. Nuclitalia esaminerà inoltre le opportunità di partnership industriali e di co-design con un approccio fondato su innovazione, sostenibilità ambientale ed economica e valorizzazione delle competenze della filiera italiana.

I soci hanno anche definito le cariche sociali. Il consiglio di amministrazione sarà composto da sette membri e sarà presieduto da Ferruccio Resta, già rettore del Politecnico di Milano. Luca Mastrantonio, responsabile dell’unità di Nuclear innovation dell’Enel, assumerà il ruolo di amministratore delegato.

Completano il board altri cinque manager provenienti dalle aziende azioniste, selezionati per competenze tecniche ed esperienza. Nelle prossime settimane sarà istituito un comitato tecnico incaricato di supportare le attività di analisi tecnologica di Nuclitalia.

Si tratta di un’operazione con parti correlate in quanto Enel, Ansaldo Energia e Leonardo sono società soggette al comune controllo del ministero dell’Economia.