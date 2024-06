Prende forma la realizzazione del più grande polo produttivo di elettrolizzatori in Italia ed uno dei maggiori in Europa, con capacità fino a 2G W. Sorgerà alle porte di Milano

De Nora Italy Hydrogen Technologies , in sigla Dnhit, società controllata dalla multinazionale italiana De Nora quotata su Euronext a Milano specializzata in elettrochimica, ha avviato i lavori per la costruzione di una gigafactory destinata a essere il più grande polo italiano per produrre elettrolizzatori, con una capacità che raggiungerà i 2 GW equivalenti entro il 2030.



Il progetto

Il progetto si inserisce in un più ampio piano di espansione pluriennale della capacità produttiva del gruppo De Nora. Prevede la realizzazione di un centro produttivo a Cernusco sul Naviglio di circa 25mila metri quadri che rappresenterà il più grande polo produttivo nazionale di elettrolizzatori, cioè impianti per produrre idrogeno, sistemi e componenti per l’elettrolisi dell’acqua e celle a combustibile, e sarà inoltre una moderna facility a servizio delle altre divisioni di De Nora. Oltre alla valenza dal punto di vista industriale, il progetto si distingue per una forte connotazione di sostenibilità e innovazione, adottando un concetto moderno di architettura industriale basata su criteri di basso impatto ambientale. La scorsa settimana si è svolta la cerimonia della posa della prima pietra, alla presenza dei vertici di De Nora, di Snam e delle principali autorità nazionali, regionali e locali.



La storia e l’ambizione

La gigafactory rappresenta un asset industriale primario per il gruppo De Nora e si distingue a livello internazionale per capacità produttiva, qualificandosi come asset strategico per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità parte del Green Deal europeo. Dnhit e il ministero delle Imprese hanno firmato lo scorso luglio 2023 un decreto di concessione che ha riconosciuto a Dnhit un importo pari a circa 32 milioni in forma di contributo alla spesa a valere sul fondo istituito dal ministero per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (fondo Ipcei). L’importo è finanziato tramite risorse del Pnrr – piano nazionale ripresa e resilienza. Gli importi destinati alla concessione di agevolazioni a Dnhit potranno essere successivamente integrati fino a circa euro 63 milioni, in seguito alle ulteriori disponibilità derivanti dalle attivazioni destinate al sostegno dell’Ipcei Idrogeno. L’iniziativa aiuterà nel concreto la riduzione dei costi di produzione degli elettrolizzatori, contribuendo in maniera significativa a centrare l’obiettivo di capacità installata finale prevista in Europa e di neutralità tecnologica necessario per la transizione energetica. La collocazione della gigafactory in una primaria area industriale e produttiva a poca distanza da Milano consentirà inoltre di contribuire alla crescita economica e occupazionale, con la previsione di creare circa 200 posti di lavoro diretti e un indotto complessivo di circa 2mila persone. Il termine dei lavori è previsto tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026.



Il commento

Paolo Dellachà, amministratore delegato di De Nora, ha così commentato: “Alle porte di Milano sorgerà lo stabilimento del futuro, esempio di unione virtuosa tra sostenibilità e innovazione, dove si concentrerà buona parte dell’attività produttiva italiana del gruppo. Il progetto sostenibile dal punto di vista architettonico, integrato nel territorio in cui sorge, porterà beneficio alla comunità, ma soprattutto sarà il fulcro di una produzione di tecnologie destinate all’idrogeno verde con un impatto positivo sul processo di decarbonizzazione internazionale”.