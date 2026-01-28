torna alla home
Visitaci anche su:
l
f
t

Notiziario ambiente energia on-line dal 1999

Nucleare sulla Luna: gli Usa puntano a installarci un reattore entro il 2030

where Washington when Mer, 28/01/2026 who roberto

Accordo tra Nasa e dipartimento dell’Energia nel programma Artemis. Il sistema a fissione produrrà energia elettrica capace di funzionare per anni senza bisogno di rifornimento.

Nucleare sulla Luna. La Nasa luna.jpge il dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (Doe) hanno siglato un memorandum d’intesa per sviluppare un reattore da installare sulla superficie lunare entro il 2030, nell’ambito del programma Artemis e delle future missioni dell’agenzia spaziale americana verso Marte. Lo riporta l’Ansa citando la Nasa. L’accordo, scrive l’agenzia, consolida una collaborazione di lunga data e “promuove la visione del presidente Donald Trump di superiorità spaziale americana”, con l’obiettivo di assicurare agli Stati Uniti “la leadership mondiale nell’esplorazione e nel commercio spaziale”.

“L’America si impegna così a tornare sulla Luna, a costruire le infrastrutture per rimanerci e a effettuare gli investimenti necessari per il prossimo grande balzo verso Marte e oltre”, ha commentato l’amministratore della Nasa Jared Isaacman. “Per raggiungere questo futuro è necessario sfruttare l’energia nucleare. Questo accordo consente una più stretta collaborazione tra la Nasa e il dipartimento dell’Energia per fornire le capacità necessarie a inaugurare l’età d’oro dell’esplorazione e della scoperta spaziale”.
La Nasa e il Doe prevedono di implementare un sistema di alimentazione a fissione in grado di produrre energia elettrica “sicura, efficiente e abbondante, capace di funzionare per anni senza bisogno di rifornimento”. L’implementazione di un reattore sulla superficie del satellite consentirà future missioni lunari prolungate, fornendo energia continua e abbondante, indipendentemente dalla luce solare o dalla temperatura.

immagini
luna
sez tags