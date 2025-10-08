L’Agenzia italiana e l’azienda francese specializzata nell’energia atomica svilupperanno insieme tecnologie avanzate per reattori nucleari destinati a produrre elettricità nei futuri insediamenti lunari.

L’atomo vola sulla Luna. L’italiana Enea e l’azienda nucleare francese Framatome hanno sancito un memorandum of understanding per progettare tecnologie avanzate destinate a reattori a fissione da impiegare nei futuri insediamenti lunari. L’obiettivo è fornire energia elettrica affidabile e continua in ambienti estremi, dove le notti hanno una durata equivalente a quattordici giorni terrestri e le temperature scendono fino a meno 130 gradi.

L’accordo individua tre ambiti principali di cooperazione: lo sviluppo di combustibili ottimizzati in termini di efficienza e sicurezza, la ricerca di nuovi materiali in grado di reggere condizioni spaziali estreme, e l’impiego della manifattura additiva per la costruzione dei componenti dei reattori.

Un reattore nucleare, lavorando anche nelle fasi di buio lunare, può garantire un’erogazione costante di energia, elemento indispensabile per una presenza umana stabile sulla Luna. “Questa partnership con Enea conferma l’importanza di un operatore industriale consolidato nel panorama spaziale”, afferma Grégoire Lambert, vicepresidente di Framatome Space. “Il successo del programma richiederà competenze europee diversificate; siamo felici di partecipare a questa sfida”, aggiunge, rimarcando anche l’istituzione della filiale Framatome Italia.

Per l’Agenzia, il direttore del dipartimento Nucleare, Alessandro Dodaro, afferma: “Integrare le nostre competenze con quelle di Framatome è un’opportunità per espandere la portata internazionale del nostro lavoro su reattori superficiali. Questa collaborazione accelera la maturità industriale del settore e rafforza le conoscenze europee in vista dell’uso sostenibile delle risorse lunari”.

Questa intesa segna un passo avanti nel confronto tra strategia spaziale e tecnologia sostenibile. In Europa, come nel resto del mondo, cresce l’interesse verso reattori modulari da impiegare su superfici extraterrestri: strumenti utili per mantenere habitat e infrastrutture energetiche autonome nel lungo termine.