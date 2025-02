Leonardo conferma la joint venture, ma senza una data certa per la firma. A quasi quarant’anni dal referendum il progetto mira a riportare l’energia atomica in Italia

L’accordo sul nucleare tra Leonardo, Enel e Ansaldo Energia è pronto: “Ci stiamo scambiando gli ultimi dettagli, non so quando firmeremo, ma l’accordo procede”. Lo ha affermato l’ex ministro, oggi amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani (nella foto), a margine della presentazione della fondazione Leonardo Ets alla Camera dei deputati. “Mi pare che tutti i Paesi stiano capendo che per accelerare la decarbonizzazione il nucleare va potenziato e credo che anche l’Italia si stia muovendo nella direzione di rivedere la sua posizione sul nucleare”, ha spiegato Cingolani, ripreso da Teleborsa. “La quarta generazione è quella che non fa utilizzo di uranio 235 e in questo momento, secondo me, essendo nella fase intermedia di sviluppo potrebbe essere interessante investirci, in attesa della fusione. La terza generazione, che è l’attuale, prevede invece reattori più piccoli che potrebbero essere pronti e utilizzati in tempi più rapidi. L’ultima parola spetta ovviamente ai governi e ai cittadini. Io posso dire che le questioni tecniche sono molto chiare e non sono troppo discutibili”, ha aggiunto l’ad.

Il referendum popolare con cui gli italiani votarono contro l’energia atomica risale al 1987, subito dopo la tragedia di Chernobyl dell’aprile 1986. In conseguenza del referendum il nostro Paese ha proceduto con lo smantellamento delle centrali esistenti, un percorso non ancora terminato. Resta aperto anche il tema del deposito nazionale delle scorie radioattive: il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, aveva ipotizzato a settembre 2024 tre diverse sedi, distribuite tra Nord, Centro e Sud del Paese.