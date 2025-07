Newcleo si espande a est con i mini reattori modulari di quarta generazione. A Jaslovske Bohunice, per un totale di 800 MW installati, il carburante sarà ricavato dalle scorie di una centrale in smantellamento. Prossimi passi: Slovenia, Bulgaria e Lituania.

Newcleo, la startup italo‑francese del nucleare, ha avviato una joint venture con la slovacca Javys per costruire quattro mini reattori avanzati Lfr‑As‑200, da 200 MW ciascuno, a Jaslovske Bohunice, per un totale di 800 MW. La novità? Utilizzeranno carburante Mox ricavato dalle scorie esistenti, riducendo volume e radioattività del combustibile esausto. Il progetto prevede uno studio di fattibilità finanziato da Newcleo entro dodici mesi. In caso di esito positivo, si passerà a sviluppo, costruzione e avvio operativo.

La tecnologia – che sarà utilizzata per gli impianti di piccola taglia – offre sicurezza passiva completa e la capacità di chiudere il ciclo del combustibile nucleare, assicura Newcleo. E l’impiego di scorie dei reattori a acqua di terza generazione trasforma di fatto un problema in una soluzione energetica.



I commenti

Stefano Buono (nella foto), fondatore di Newcleo, afferma: “Oggi siamo all’alba di un nuovo modello, le scorie cessano di essere un problema, diventano parte della soluzione per la sicurezza energetica europea”. Aggiunge Peter Gerhart, presidente di Javys: “Il nostro obiettivo è rafforzare la posizione energetica della Slovacchia e fare da modello europeo nell’uso sicuro ed efficiente delle scorie nucleari”.



Il piano

Ma il piano di Newcleo si estende oltre la Slovacchia: Slovenia, Bulgaria e Lituania – con le sue 2.500 tonnellate di fuel esausto della ex centrale di Ignalina – sono nel mirino per progetti analoghi di riciclo e smaltimento intelligente. La strategia punta su economia circolare e sviluppo locale. Finanziamenti Ue, dalla Bei e dalla Banca Mondiale, insieme alla possibile certificazione come Ipcei (Importanti progetti di interesse comune europeo) e l’ingresso del nucleare nella tassonomia verde, rendono la roadmap politicamente e finanziariamente solida, riferisce l’azienda.



L’azienda

Fondata nel settembre 2021 da Stefano Buono, Newcleo vanta 19 uffici in cinque paesi, oltre 1.100 dipendenti e circa 570 milioni di euro di raccolta privata; l’azienda è tra i protagonisti dell’alleanza europea Smr (Small modular reactors, i reattori nucleari di dimensioni ridotte a costruzione modulare) e ha completato fasi pre‑licensing in Francia a luglio 2024.