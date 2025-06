Il Centro comune di ricerca Ue ha lanciato il nuovo sito di modellizzazione per lo sviluppo dell’energia atomica. Sorgerà in Italia e lavorerà sugli Small modular reactor.

Il Centro comune di ricerca (Jrc) della Commissione europea ha lanciato un nuovo polo di modellizzazione per supportare lo sviluppo dell’energia nucleare in Europa. Il polo lavorerà in particolare sui piccoli reattori modulari (Smr) e sulla decarbonizzazione dei settori industriali più energivori. Il centro sarà ospitato presso la sede di Ispra (Varese): la struttura, situata sulle rive del Lago Maggiore, in Lombardia, è la più grande tra le sei sedi del Jrc distribuite in Europa e vanta una lunga tradizione nella ricerca nucleare e nella sicurezza energetica



Testerà i reattori in condizioni critiche

Il polo fornirà modelli digitali e dati affidabili per descrivere e prevedere il comportamento dei reattori in condizioni operative critiche, mettendo a disposizione delle parti interessate uno strumento avanzato di supporto tecnico e decisionale.

L’iniziativa sfrutta la lunga esperienza del Jrc nella ricerca nucleare, integrando competenze scientifiche e tecnologie informatiche all’avanguardia. La piattaforma diventerà così un hub europeo per progettare, valutare e sostenere le politiche energetiche, ambientali ed economiche dell’Unione.

Come detto, il polo si propone di accelerare l’adozione di soluzioni innovative come gli Smr (Small modular reactor), che possono contribuire a rendere il mix energetico europeo più sicuro e sostenibile, sostengono i promotori. Uno strumento strategico anche per le istituzioni, chiamate a definire scenari di lungo periodo nel quadro della transizione verde.



Più info sul polo: https://joint-research-centre.ec.eur...