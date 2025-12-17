Un’oceanografa e un geoinformatico, all’avvio della loro carriera scientifica, hanno ottenuto 2,5 milioni di finanziamento dal Fondo italiano per la scienza (Fis). Ecco che cosa studieranno nell’ambito dei rispettivi progetti.

Due nuovi progetti di ricerca saranno sviluppati all’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (Ogs) grazie al sostegno del Fondo italiano per la scienza (Fis). I finanziamenti, attribuiti nell’ambito degli starting grant, sostengono le attività della giovane oceanografa Annunziata Pirro (nella foto), che nel corso del 2025 ha ricevuto la conferma a tempo indeterminato all’Ogs, e del geoinformatico Sansar Raj Meena, in arrivo dall’Università di Padova.

Il Fondo italiano per la scienza supporta la realizzazione di progetti di ricerca di eccellenza, guidati da ricercatori emergenti, in carriera o già affermati (starting, consolidator e advanced grant). Il programma, finanziato dal ministero dell’Università e della Ricerca, segue il modello Erc (European research council), promuovendo lo sviluppo di ricerche competitive su scala internazionale.



Nello Ionio inizia l’Aurora

Il progetto Aurora (Abyssal upwelling revealing overturning ocean circulation: a multi-scale, process-based, integrated approach) studierà il fenomeno dell’upwelling profondo, ovvero la risalita verso la superficie di acque dense, fredde e ricche di nutrienti. Si tratta di un processo fondamentale per la biodiversità marina, ben conosciuto negli strati superficiali ma ancora poco compreso nelle profondità oceaniche. L’area scelta per le osservazioni è il Mar Ionio. Per comprendere i meccanismi fisici che guidano l’upwelling, Aurora utilizzerà un sistema integrato di osservazioni: veicoli autonomi sottomarini, uno strumento ancorato sul fondale marino, due campagne oceanografiche e lo sviluppo di un modello numerico ad alta risoluzione. L’approccio multiscala permetterà di quantificare l’intensità dell’upwelling profondo e di chiarire i processi che lo generano. Aurora ha ricevuto un finanziamento di 1.292.400 euro e sarà guidato dalla ricercatrice Annunziata Pirro.



Natura per prevenire le frane

Il progetto Natura (Assessing natural and anthropogenic influences on landslide risk in mountainous regions) analizzerà come processi naturali e attività umane interagiscano nel determinare il rischio di frane nelle aree montane. L’obiettivo è sviluppare strumenti predittivi per arrivare a una gestione proattiva del rischio. Per farlo, il progetto integrerà modelli numerici basati sui processi fisici con metodi statistici supportati dall’intelligenza artificiale, utilizzando ampi dataset socio-ambientali. Particolare attenzione sarà dedicata agli impatti di fattori antropici come espansione urbana, lo sviluppo di infrastrutture, deforestazione e modifiche dei pendii. I risultati forniranno scenari quantitativi robusti sulle future dinamiche di rischio da frana, colmando lacune di conoscenza attualmente critiche.

Natura ha ricevuto un finanziamento di 1.248.720 euro e sarà guidato dal ricercatore Sansar Raj Meena.



Foto: ufficio stampa Ogs