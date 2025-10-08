Il treno, il primo a scartamento ridotto 100% elettrico, è stato presentato a Expoferroviaria. Costato 63 milioni, promette di tagliare tonnellate di CO2. Entrerà in servizio nel 2026. Il ministro Salvini: “Questo è il green che crea lavoro e ricchezza”.

È stato presentato ad Expoferroviaria 2025, a Milano, il primo treno italiano a scartamento ridotto alimentato esclusivamente a batteria. Il convoglio è prodotto dalla società svizzera Stadler per Ferrovie Appulo Lucane (Fal), l’azienda di trasporti di proprietà del Mit che gestisce i collegamenti tra Puglia e Basilicata. L’investimento complessivo per sette treni, che entreranno in funzione entro la fine del 2026 tra Altamura e Matera, è di 63 milioni di euro (in parte dal Pnrr, in parte dal Pon-Pac) e consentiranno, secondo le stime, un risparmio annuo di oltre 1.300 tonnellate di CO2, pari a 650 voli da Zurigo alla Thailandia. La realizzazione dei treni è stata affidata da Fal a Stadler con una procedura a evidenza pubblica di rilevanza comunitaria.



Un convoglio sostenibile

Il tema dell’ecosostenibilità si riflette in tutte le caratteristiche e funzionalità dei nuovi convogli: dall’innovativa propulsione a batteria, all’ecologico sistema di illuminazione interna a Led, aggiornato alle più recenti norme energetiche. Non solo. È prevista anche un’area per le e-bike, mentre il rivestimento dei sedili è realizzato con materiali riciclati.



I commenti

“In Italia finanziamo chi guarda davvero avanti, creiamo lavoro e ricchezza con giusti investimenti. Il treno Altamura-Matera, che entrerà in funzione nel 2026 consentendo di immettere meno CO2 nell’aria, è il vero green. Per me averlo visto, nell’edizione di due anni fa, prima come modellino disegnato, adesso salirci e dall’anno prossimo viaggiarci è una grande emozione”.

Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, visitando a Expoferroviaria il mezzo a batteria.

“Lo abbiamo pensato due anni fa e ora lo abbiamo fatto, rispettando i tempi e gli impegni assunti”, ha ricordato Stefano Di Bello, direttore generale di Ferrovie Appulo Lucane.

“La presentazione del primo ‘Treen’ rappresenta una tappa significativa nel percorso di modernizzazione delle infrastrutture lucane”, ha aggiunto il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe. “Il primo elettrotreno a scartamento ridotto alimentato interamente a batteria, in Italia e in Europa, è un cento per cento green che cambierà il futuro della mobilità sostenibile in Basilicata”, ha concluso Maurizio Oberti, direttore vendite per il mercato italiano di Stadler.



Expoferroviaria 2025

Expoferroviaria 2025 è la principale fiera in Italia per il settore ferroviario. Si è tenuta dal 30 settembre al 2 ottobre 2025 alla Fiera di Milano Rho con la partecipazione di oltre 230 espositori dall’Italia e dall’estero.