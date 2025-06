La Commissione Ue ha annunciato i premiati tra oltre seicento candidati. Spiccano la tutela della lince alpina e l’azione contro la desertificazione. Decisivi i contributi dei nostri studiosi.

La Commissione europea ha premiato due progetti con partecipazione italiana su oltre seicento candidature. Protagonisti: la salvaguardia della lince alpina e la lotta alla desertificazione. Nella cornice della Settimana Verde Ue, la Commissione ha svelato i vincitori dei Life Awards 2025, un riconoscimento prestigioso ai progetti più innovativi e d’impatto ambientale finanziati dal programma Life.



“Life Lynx” e “Life Desert Adapt”

A trionfare nella categoria natura e biodiversità è “Life Lynx”, un’iniziativa che ha visto la collaborazione tra Slovenia, Croazia, Italia, Slovacchia e Romania per arrestare il declino della lince alpina nelle Alpi dinariche. Il progetto italiano, coordinato dall’Università di Torino – con il Veterinary Department, i Carabinieri Forestali e la regione Friuli Venezia Giulia – ha contribuito alla reintroduzione e al monitoraggio del felino, coinvolgendo anche le comunità locali: un’alleanza tra conservazione e territorio.

Il premio per l’azione climatica è andato invece a “Life Desert Adapt”, un programma che affronta la desertificazione migliorando la qualità del suolo, la capacità di ritenzione idrica e la difesa degli ecosistemi in Italia, Spagna e Portogallo. Nel nostro Paese, il coordinamento spetta all’Università di Palermo (prof.ssa Paola Quatrini) e all’Università di Campania “Luigi Vanvitelli” (prof.ssa Simona Castaldi).



Il commento di Jessika Roswall

Il vincitore del premio Life per l’economia circolare e la qualità della vita, Life Popwat, ha invece sperimentato una nuova tecnologia naturale per eliminare l’inquinamento dalle acque contaminate in Cechia e Polonia. Completa il quadro il progetto danese “Life Re‑Zip” (categoria speciale “Astro nascente”), che punta a sostituire milioni di tonnellate di imballaggi usa e getta con soluzioni riutilizzabili nel commercio elettronico.

La commissaria Ue Jessika Roswall ha sottolineato: “Questi progetti dimostrano che investire nella natura significa investire nel nostro futuro”.



Il sito del premio Life: https://green-week.event.europa.eu/p...