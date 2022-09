Il progetto si pone l'obiettivo di sviluppare soluzioni smart per l'energia rinnovabile e la gestione dei rifiuti, studiare nuovi modelli di mobilità green, creare un polo di incubazione e accelerazione per startup

È stata presentato MUSA, progetto che riunisce numerosi soggetti. Oltre alle quattro università milanesi - Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano e Università Commerciale "Luigi Bocconi" -, ci sono Regione Lombardia, Comune Milano, CNR; le imprese Edison, Eni, A2A, Thales Alenia Space Italia; due Fondazioni - Fondazione Riccagioia e Fondazione Cariplo -, oltre a ulteriori partner per un totale di 29 soggetti pubblici e privati. Il progetto è finanziato per 110 milioni di euro con i fondi del Pnrr e punta a trasformare l’area metropolitana della città in un ecosistema di innovazione per la rigenerazione urbana.



Il progetto

Musa si pone l'obiettivo di sviluppare soluzioni smart per l'energia rinnovabile e la gestione dei rifiuti, studiare nuovi modelli di mobilità green, creare un polo di incubazione e accelerazione per startup, ottimizzare l'utilizzo dei big data per la salute e il benessere dei cittadini, mettere a punto nuove soluzioni di finanza sostenibile e creare le condizioni per una società sempre più inclusiva. Le risorse del PNRR finanzieranno la ricerca applicata, la formazione e il trasferimento tecnologico e di conoscenze, con l'obiettivo di ridurre il gap tra mondo accademico e tessuto produttivo, attraverso un approccio innovativo e inclusivo, capace di attivare processi di co-creazione anche con gli enti territoriali, la società civile e il terzo settore.

Gli interventi

Gli ambiti di intervento del progetto sono sei, ognuno coordinato da uno o più atenei. Edison nei prossimi tre anni parteciperà attivamente a due tavoli di lavoro promuovendo le riflessioni su Rigenerazione urbana e Sostenibilità. Il primo Urban Regeneration - Cities of Tomorrow è dedicato allo sviluppo di un approccio integrato per la pianificazione della rigenerazione urbana di Milano con l'obiettivo di migliorare il benessere umano e la sostenibilità, e il secondo Innovation for Sustainable and Inclusive Societies lavorerà alla creazione di hub, laboratori, distretti culturali e osservatori sul territorio, focalizzati sull'educazione, la collaborazione e il coinvolgimento pubblico, in particolare quello più giovane, a partire dal progetto Distretto Bicocca che vede già l'intervento di Edison ai fini della riqualificazione e valorizzazione del Polo Cine Audiovisuale.