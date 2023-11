I dati sono contenuti nel rapporto “Contratti Enea con la Commissione Europea”, appena pubblicato. Piacciono le ricerche nelle rinnovabili e nel nucleare. Un nuovo bando

Enea ha acquisito lo scorso anno 45 nuovi progetti che hanno ottenuto un finanziamento di 12,7 milioni di euro da parte della Commissione europea, di cui il 55% coperti dal programma quadro Horizon 2020. I dati sono contenuti nel rapporto “Contratti Enea con la Commissione Europea”, appena pubblicato, che evidenzia anche la partecipazione di Enea a un totale di 179 progetti europei nel corso del 2022, per un finanziamento complessivo di 50,3 milioni di euro e il coinvolgimento di 1.500 partner.



Il tasso di successo

Dal rapporto emerge un tasso medio di successo dell’Enea pari al 33% dei progetti presentati nella programmazione europea 2021-2027, migliorando la percentuale del 21% ottenuta nel periodo 2014-2020. In sintesi, su 198 proposte presentate, 53 sono state dichiarate finanziabili per un totale pari a circa 16 milioni di euro. La maggior parte dei progetti Enea che hanno avuto accesso ai finanziamenti europei rientrano nell’area “energia” con una prevalenza di quelli afferenti al settore delle rinnovabili (31%), mentre per il 27% riguardano il nucleare e quasi il 20% l’efficienza energetica. Seguono, con circa il 15%, i progetti nell’area “ambientale” (cambiamento climatico e qualità dell’aria) e quelli sulle “scienze della vita” (10%). “Il 2022, anno d’avvio delle attività finanziate dalla nuova programmazione europea 2021-2027, ha premiato l’impegno Enea nella presentazione delle nuove proposte progettuali con un sostanziale miglioramento del tasso di successo”, ha sottolineato Alessandro Coppola, responsabile della Direzione Innovazione e Sviluppo che cura la pubblicazione del rapporto.



Un bando da un milione

Enea ha inoltre pubblicato un bando da oltre 1 milione di euro per finanziare con le imprese progetti di proof of concept (PoC), il programma interno finalizzato a ridurre la distanza fra ricerca e applicazione industriale e sostenere l’innovazione del settore produttivo. Le aziende interessate avranno tempo fino al 12 dicembre 2023 per candidarsi a partecipare allo sviluppo di un progetto che rientri tra 34 proposte tecnologiche. https://www.opportunita.enea.it/comp...