La nave Laura Bassi ha concluso la 41esima spedizione estiva del Pnra, dopo aver navigato per quattro mesi nel Mare di Ross per lo svolgimento delle attività. Arriverà in Italia, a Trieste, nella seconda metà di aprile.

È terminata la campagna estiva in Antartide della nave da ricerca italiana Laura Bassi. La rompighiaccio, dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - Ogs, ha concluso la missione che l’ha portata a navigare per quattro mesi nelle acque antartiche a supporto delle attività di ricerca sulle dinamiche fisiche e biogeochimiche di specifiche aree del continente.

Con il rientro al porto di Lyttelton, in Nuova Zelanda, termina dunque la 41esima spedizione scientifica in Antartide finanziata dal ministero dell’Università e Ricerca nell’ambito del Programma nazionale di ricerche in Antartide (Pnra), gestito dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) per il coordinamento scientifico, dall’Enea per la pianificazione e l’organizzazione logistica delle attività sulle basi antartiche e dall’Ogs per la gestione della rompighiaccio Bassi. La missione ha coinvolto a bordo della nave 44 unità di personale tecnico e scientifico e 23 membri dell’equipaggio, che hanno portato avanti cinque progetti di ricerca finanziati dal Pnra e attività di supporto logistico.



Trasportato il ghiaccio del Monte Bianco

“Durante la spedizione sono state realizzate due campagne di ricerca: la prima, di 25 giorni, dedicata principalmente ad attività logistiche di supporto alla base Zucchelli e al trasferimento nel continente antartico di due campioni di ghiaccio provenienti dal Monte Bianco e dal Grand Combin, raccolti nell’ambito dell’iniziativa internazionale Ice Memory. La seconda, di 58 giorni, è stata invece dedicata ai cinque progetti di ricerca approvati dal Pnra. Tutte le attività sono state portate a termine secondo i tempi e le modalità previste e si sono concluse con pieno successo, nonostante il personale a bordo abbia operato in condizioni meteomarine molto avverse lungo la costa antartica di fronte all’Australia”, commenta Franco Coren, direttore del Centro di gestione infrastrutture navali dell’Ogs.

Il rientro in Italia, a Trieste, della nave e dell’equipaggio è previsto nella seconda metà di aprile dopo una navigazione che vedrà la Laura Bassi attraversare prima l’Oceano Pacifico e poi l’Atlantico, fino ad arrivare nel Mediterraneo passando per lo Stretto di Gibilterra.



I cinque progetti a bordo

Cinque, si diceva, i progetti portati avanti a bordo. Csiclic (Carbon and silica pelagic-benthic coupling processes in the Southern Ocean) ha studiato i processi che avvengono nei sedimenti marini subito dopo il loro deposito sul fondo dell’oceano. L’obiettivo principale è analizzare come l’anidride carbonica viene assorbita o rilasciata dai sedimenti. Dione (Dynamic behavior of the East Antarctic ice sheet in the Sabrina Coast - East Antarctica) fornisce una ricostruzione dell’evoluzione ambientale e climatica del margine continentale del Sabrina Coast a partire dal Pliocene. Ioppiers (Ice-ocean past and present interactions in the Eastern Ross Sea) ha indagato le interazioni passate e presenti tra ghiaccio, oceano e sedimenti nell’area dell’Hillary Canyon per far luce sulla sensibilità della calotta glaciale Antartica ai cambiamenti climatici previsti per i prossimi secoli. Morsea (Marine observatory in the Ross Sea) si occupa invece della gestione della rete degli osservatori marini, una serie di strumentazioni oceanografiche che fornisce dati sulle acque oceaniche, posizionati dal 1994 nel Mare di Ross.

Infine, Mystero (Multidisciplinary study of enigmatic mounds in the East Antarctica offshore) indaga i rilievi sottomarini sul margine della piattaforma continentale del Mare di Ross, al largo di Capo Adare. L’origine di queste strutture, alte decine di metri e larghe centinaia, osservate a profondità tra 400 e 1200 metri, è attualmente sconosciuta ma importante da studiare: i rilievi sottomarini, infatti, influenzano la circolazione delle acque, ospitano comunità biologiche specifiche, possono convogliare gas e fluidi profondi e preservare informazioni paleoceanografiche.



La nave

La rompighiaccio Laura Bassi (nella foto) è oggi l’unica nave rompighiaccio italiana per la ricerca oceanografica in grado di operare in mari polari, sia in Antartide sia in Artico. È stata acquistata dall’Ogs nel 2019 grazie al finanziamento del ministero dell’Università e della Ricerca e opera a supporto di tutta la comunità scientifica. Ha una stazza di 4.028 tonnellate, è lunga 80 metri e larga 17. La struttura del fasciame, particolarmente robusta, le permette di operare in mari coperti da ghiaccio senza temere danni strutturali.



Foto: crediti Pnra