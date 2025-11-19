L’Enea sta analizzando i campioni raccolti per il progetto Visibility, coordinato dai Carabinieri forestali, che misura l’inquinamento dell’aria mediante l’indice di visibilità atmosferica nei parchi nazionali italiani. Ecco come funziona la centralina del Circeo.

Un nuovo parametro ambientale per valutare l’inquinamento atmosferico nei parchi italiani: è il cuore del progetto Visibility, guidato dall’arma dei Carabinieri – Cufaa (Unioni forestali, ambientali e agroalimentari) con il contributo scientifico dell’Enea. I dati preliminari mostrano che un aumento dell’indice di attenuazione luminosa corrisponde a una visibilità ottica a lunga distanza sensibilmente ridotta.

Nel Parco nazionale del Circeo, al Lago dei Monaci, è stata installata una centralina di monitoraggio (nella foto) che campiona ogni tre giorni per 24 ore i principali inquinanti (pm2,5, pm10, nitrati, solfati, biossido di azoto). L’impianto è equipaggiato con analizzatori per gas, telecamera panoramica e centralina meteorologica. Qui, per la prima volta in Europa, è applicata la metodologia Improve (Interagency monitoring of protected visual environment), sviluppata dagli americani: grazie a un algoritmo della Colorado State University viene determinato un coefficiente che quantifica l’impatto degli inquinanti sulla nitidezza visiva. La scarsa visibilità è infatti un effetto tangibile dell’inquinamento atmosferico.



Il ruolo di nitrato e solfato d’ammonio

“Con Visibility vogliamo salvaguardare il paesaggio come bene collettivo e patrimonio per le future generazioni”, spiega Ettore Petralia, il responsabile scientifico per l’Enea. “Stiamo analizzando in laboratorio campioni raccolti tra marzo 2021 e agosto 2025 per definire l’indice di visibilità atmosferica”. I primi risultati mettono in luce che gli agenti più dannosi non sono sempre quelli emessi direttamente: “Sorgenti antropiche, come traffico e combustioni domestiche o industriali, si combinano con fattori naturali, ma sono soprattutto i composti secondari – come nitrato e solfato d’ammonio – a ridurre la chiarezza dell’aria”, continua Petralia.

Dal Circeo il monitoraggio è stato esteso alle zone alpine, nella Riserva naturale di Vincheto di Celarda (Belluno), all’interno del Parco nazionale delle Dolomiti. “L’ambiente qui è completamente diverso, è un’area umida prealpina, ma ci ha permesso di testare la metodologia in contesti diversi”, commenta il ricercatore.



Il progetto Life Modern (Nec)

L’iniziativa Visibility fa parte del più ampio progetto europeo Life Modern (Nec), che vede il Cufaa come capofila ed Enea tra i partner. L’obiettivo è rafforzare la rete Nec Italia, in conformità alla direttiva europea 2016/2284, attivando nuovi indicatori di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico e degli effetti sugli ecosistemi forestali e delle acque dolci.



Foto: ufficio stampa Enea